曉劇場2026年首作「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曉劇場20周年首作「憂國」週末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。圖／曉劇場提供
曉劇場20周年首作「憂國」週末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。圖／曉劇場提供

「何為現代人的憂國？當代人在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，那麼三島由紀夫代表作中『鋼鐵般的意志』是在何等狀態下淬鍊、以何種形式生成的？」曉劇場20周年首作「憂國」周末於萬座曉劇場登場。此作挑戰日本文豪三島由紀夫暗喻自身命運的禁忌之作，今天結束演出後，將前往日本「下北澤演劇祭」演出，曉劇場也成為首個在日本挑戰將「憂國」轉化為舞台劇的戲劇團隊。「憂國」雖是文豪之作，在日本也被視為不能碰觸的禁忌題材。

「憂國」作品描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。三島由紀夫以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。「當我第一次拜讀時震撼且驚嘆，這是何等瘋狂的鋼鐵意志。」導演鍾伯淵表示，三島由紀夫在1960年寫出「憂國」，並在10年後如同小說主角武山信二切腹離世，增添「憂國」這篇小說的傳奇性， 

「憂國」邀請來自不同生長背景的8位演員，有台北、台東、嘉義、高雄、廣東、馬來西亞等多元家庭背景，融合臺語加手語進行演出。演員嚴婕瑄表示：「身為嘉義人，可以使用從自己的母語傳達憂國的意志，非常有共鳴。」演員陳家誼表示：「透過兩種語言的結合，不只更進一步認識及發現臺灣語言文化的魅力，同時也期待透過作品找到屬於我們這一代的憂國」。

鍾伯淵表示，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影等，期待觀眾再次藉由劇場，與三島展開跨越時代的對話，並進一步思考「在人類持續面對不安與挑戰的當下，將如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。」

