高麗菜價大跌至每斤6-9元 農糧署：冬季正常價位

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近期高麗菜價大跌，農糧署表示屬冬季正常甘藍價格區間，且過年前的供應也無虞。圖／生多所提供
民眾喜歡在冬季吃火鍋，高麗菜用量也略為增加，然而民眾反映，近期高麗菜價格反而大跌，秋初高麗菜掉到一斤15元、9元甚至還有6元的情況。農糧署表示，由於整體價格穩定，台北果菜批發市場12月至1月平均價格維持在10元上下，屬冬季正常甘藍價格區間。

農糧署表示，冬季為甘藍及各類蔬菜盛產期，近期氣候穩定，單位產量每公頃約70公噸，因氣候轉冷涼，國人熱食需求及消費量提升，整體價格穩定，台北果菜批發市場12月至1月平均價格維持在10元上下，屬冬季正常甘藍價格區間。

另為紓緩市場壓力，目前已啟動3項產銷措施，包含去年12月至今已外銷新加坡等135.2公噸，預計本年期可外銷約379公噸，農糧署預計補助外銷農民團體集運分級與處理費。

加強行銷部分，去年11月起已啟動農會、國軍、監所、團膳業者及市集等加強採購及行銷、企業團購、社群團購、致贈弱勢等措施，迄今自產地採購計1584公噸。

冷凍加工部分，已輔導加工業者至產地農民團體收購10公噸加工製作冷凍高麗菜，預計後續收購300公噸，將於4月於超商通路上架銷售。

至於民眾關心的農曆春節前的供應，農糧署表示，因應年前備菜，1月下旬至2月中旬農曆春節前預計供應量增加，年節供應無虞。

