快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙、春節喝酒多 防急性胃炎、胃潰瘍 醫五大建議…喝酒少吃這一物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
針對尾牙、春節期間飲酒，初鳴堂中醫診所中醫師周大翔說，飲酒當日應減少攝取辛辣油炸食物，避免胃炎、胃潰瘍、胃出血上身。圖為示意圖。本報資料照片 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
針對尾牙、春節期間飲酒，初鳴堂中醫診所中醫師周大翔說，飲酒當日應減少攝取辛辣油炸食物，避免胃炎、胃潰瘍、胃出血上身。圖為示意圖。本報資料照片 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆春節即將到來，現在也正是尾牙旺季，餐敘應酬頻繁，喝酒助興實在難免。中醫門診在每年過年前至年後，因胃痛、胃灼熱、噁心、胃食道逆流甚至黑便而前來就診的患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周大翔表示，短時間大量飲酒，極容易誘發急性胃炎與胃潰瘍，切勿輕忽，並提出五大建議，防喝酒傷身。  

周大翔說，從西醫觀點來看，酒精直接刺激胃黏膜，破壞原本保護胃壁的屏障，使胃黏膜暴露於胃酸；飲酒量過多、過快，胃酸分泌增加，加上黏膜防禦力下降，容易形成潰瘍，嚴重時甚至胃出血。尤其若伴隨空腹飲酒、重油重鹹飲食、熬夜與作息不正常，將讓胃部負擔大幅增加。  

中醫觀點認為，酒性辛、甘而大熱，適量可行氣活血，但過量容易助火生熱、損傷脾胃。周大翔說，臨床常見飲酒過量而出現「胃火熾盛」、「濕熱內蘊」或「脾胃虛弱夾熱」等證型，患者有胃灼熱、上腹疼痛、噁心、食慾不振等，若未及時調理，久而久之便可能演變為胃潰瘍。  

周大翔提醒，胃潰瘍並非一定會劇烈疼痛，部分患者僅有隱隱作痛或空腹痛、夜間痛，容易被誤以為只是消化不良而延誤就醫。若出現黑便、頭暈、倦怠等，更可能已有出血，務必盡速就醫檢查。  

治療與調理方面，中醫著重改善整體體質，而非單純止痛。周大翔說，中醫治療胃潰瘍常從清胃火、解酒毒、健脾和胃與疏肝理氣著手，依個人體質搭配內服中藥與針灸調理，協助修復胃黏膜、改善消化功能，並降低復發風險。  

針對尾牙、春節期間飲酒，周大翔提出五大建議，第一、避免空腹飲酒，第二、控制飲酒量，第三、不混飲烈酒，第四、飲酒當日減少攝取辛辣油炸食物，第五、若已有胃病史，更應特別節制。他呼籲，若喝酒後持續出現胃部不適，切勿自行服用止痛藥或制酸劑，應及早尋求治療，才能避免小病拖成大病，守住腸胃健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中醫 患者 脾胃

延伸閱讀

輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

富邦金尾牙中獎率創新高！去年獲利近2000億元 董座蔡明興這樣說

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

相關新聞

財神爺來了！114年11-12月期統一發票今開獎 雲端發票記得要歸戶

114年11-12月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

影／北捷行動電源禁令反覆 柯文哲：經濟部應提升產品安全性

民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌今天在高雄駁二參加青年論壇，針對北捷行動電源禁令爭議，曾任台北市長的柯文哲表示，行動電源...

周二冷空氣+華南雲雨區東移 半個台灣轉雨濕答答

把握今明兩天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，未來一周有兩波冷空氣，周二東北季風或冷氣團南下，溫度下降。周二到周三...

入冬數波冷氣團來襲「仍有員工沒禦寒外套可穿」 台鐵說話了

台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套，憂心穿其他外套執勤...

史努比、小恐龍站上紅綠燈 創意萌號誌真能救交通？

小綠人變身史努比，紅燈時還會噴火！台中與彰化近年吹起「創意號誌風」，將知名IP與在地名產搬上紅綠燈。除了吸睛與打卡，這類設計是否真能讓低頭族抬起頭、有效降低事故率？交通局長坦言「道安沒有特效藥」，揭密創意背後的真實戰略。

保鮮盒殘留油膩、異味 譚敦慈：洗前多「這一步驟」更乾淨

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。