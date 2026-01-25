GG「啪」一聲不是錯覺！醫揭陰莖骨折真相 這些姿勢高危險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師蘇信豪指出，所謂「陰莖骨折」並非真的折到骨頭，而是保護海綿體的結締組織「白膜」破裂所致。示意圖／ingimage
泌尿科醫師蘇信豪指出,所謂「陰莖骨折」並非真的折到骨頭,而是保護海綿體的結締組織「白膜」破裂所致。示意圖／ingimage

近年屢傳男性私密部位受傷案例，泌尿科醫師蘇信豪指出，所謂「陰莖骨折」並非真的折到骨頭，而是保護海綿體的結締組織「白膜」破裂所致。由於陰莖本身沒有骨骼支撐，完全仰賴充血後的海綿體撐起，一旦遭遇突如其來的外力彎折，白膜可能瞬間撕裂，引發內出血。

蘇信豪在臉書粉專分享，臨床上常見的高風險情境包括：親密行為時女方在上方，陰莖滑出後遭體重壓迫；動作過快、力道過大時撞擊到伴侶骨盆硬組織；晨勃翻身角度不當；以及自慰過程中過度用力彎折，都是造成嚴重傷害的常見原因。

他特別提醒，許多人以為只有「完全勃起」才容易出事，但實際上「半硬不硬」的狀態反而更危險。這與醫學上所稱的「挫屈效應」有關，就像過軟的塑膠管在受力時不會彈開，而是直接從中間彎折，在親密行為中，這種不穩定的支撐狀態更容易導致瞬間對折型損傷，因此勃起功能較不穩定的族群風險相對更高。

蘇信豪也提醒，如果發生下體突然出現「啪」的聲響、勃起狀態瞬間消退，或是陰莖快速腫脹、變色發紫、出現明顯歪斜，外觀宛如「紫茄子」，都屬於高度警訊，應立即就醫檢查。

他強調，陰莖骨折屬於泌尿科急症，若能在24小時內接受手術修補，性功能恢復率可達九成以上；若因害羞拖延處理，恐留下永久性彎曲、縮短，甚至勃起障礙等後遺症。

