微波食物會致癌？ 營養師點破迷思：真正該怕的是這件事

不少人聽到「微波食品」就會聯想到致癌、不營養等負面詞彙，但營養師曾建銘指出，微波爐其實長期被貼上錯誤標籤。從營養學角度來看，微波加熱時間短、過程中不需額外加水，對於怕熱、怕水的營養素，例如維生素B群與維生素C，流失幅度反而可能低於長時間水煮。

曾建銘在臉書粉專分享，微波本身並不會讓食物產生致癌風險，真正需要注意的是「使用的容器」。他說明，微波是透過電磁波讓水分子震動產熱，能量不會殘留在食物中，也不會改變食物DNA結構，但若容器材質不當，可能導致塑化劑溶出，才是潛在風險來源。

他建議，微波容器以玻璃與陶瓷最為安全，其次可選擇標示5號（PP）的耐熱塑膠製品；金屬容器、一般塑膠袋或保鮮膜直接接觸食物，則應避免使用。至於加熱方式的選擇，他認為微波爐適合忙碌族群與便當復熱，只要留意容器材質即可；腸胃較敏感者、長輩與備孕族群，則更適合採用電鍋或蒸煮方式，因為加熱過程相對溫和穩定，也是臨床上較常建議的做法。

曾建銘也強調，沒有任何一種加熱方式是「天生有毒」或「絕對完美」，相較於微波工具本身，他更擔心民眾長期攝取過多加工食品、高鹽分與不良油脂。他直言，真正影響健康的關鍵不在於「有沒有用微波爐」，而是「放進去微波的是什麼食物」，若是蔬菜搭配雞胸肉，自然是一餐健康選擇，但高油高鹽的加工食品，即使不用微波，本身也難稱營養。