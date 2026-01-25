學生、小資族最愛自助吧！十大高CP值連鎖個人火鍋 大胃王不怕吃不飽

在台灣，火鍋不只是冬天暖胃，更是一種全年無休的飲食文化！根據《2024台灣火鍋市場調查報告》，火鍋產業一年創造的商機高達400億元，驚人的數字不只反映市場規模，更說明火鍋文化早已深植日常生活。

在鍋物品牌百花齊放的時代，要能讓消費者花得實惠、吃得滿足，才能征服饕客的心！許多店家抓住「高CP值」的消費心態，主打大肉盤、蔬菜與火鍋料自助吧，飲料、配料甚至冰品一應俱全，卻依然維持親民價位，成為日常聚餐與下班慰勞自己的最佳首選。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出討論度高的「十大高CP值連鎖個人鍋物」，每家都有豐富的蔬食、火鍋料自助吧，讓你吃得划算又開心！

No.1 肉多多火鍋

說到高CP值連鎖火鍋，一定會把「肉多多火鍋」放進優先口袋名單！開幕至今逾9年，肉多多持續改變，增加只要299元起的輕量級套餐，無骨雞腿肉或活力梅花豬二選一，價格親民又有肉感；3種招牌爆炒湯頭變成10幾種湯頭、10幾種醬料、霜淇淋等，用餐體驗大躍進、大升級，成功收服學生族與小資族。

肉多多是長期經營海鮮漁貨的樂多多集團於2017年推出的火鍋品牌，被網友封為「肉量爆棚」、「最佛心火鍋」。全台多數門市平假日用餐不限時（實際以各店營業時間為準，西門店與淡水店於例假日另有規定），對於聚餐、加班後想吃鍋，或是想慢慢聊天的客人來說非常加分。

真正讓人一吃就想回訪的則是268元起、超過70種品項的自助吧吃到飽。新鮮蔬菜、火鍋料、滷肉飯、豬油拌飯、冰品、飲料通通包辦，份量與豐富度完全對得起價格。加上肉多多具辨識度的湯頭表現，像是招牌的爆炒石頭鍋、爆炒蒜頭雞白湯、爆炒川府麻辣鍋，走的都是香氣厚實、耐煮耐熬的路線，越煮越順口、越吃越上癮。

加分的不只餐點，還有誠意滿滿的會員制度。當月壽星可獲得「生日肉蛋糕」，新會員入會就直接招待豬肉盤，還能透過App累積點數兌換各式好料。網友大讚，「爆炒招牌石頭湯＋大肉盤真的超讚～湯頭不死鹹，很有香氣」、「最便宜的蔬菜自助吧方案，價格合理且提供多樣新鮮蔬菜、火鍋料、飲料和冰品無限供應，讓人吃得飽足又滿足」、「兩位朋友是當月壽星，有兩份肉蛋糕～吃得好飽」、「一家讓人吃完仍意猶未盡的火鍋」。

No.2 狂一鍋

「狂一鍋」號稱台北最狂的人氣火鍋，從新北中和起家、爆紅到全台灣，早就在火鍋饕客心中佔有一席之地！

全台不限時用餐、下午不休息，不管幾點都能盡情享受，超適合聚餐或想悠閒吃鍋的時光，曾創下1天翻桌8次的紀錄，全台門市Google評論平均4.7星。

全天候供應招牌「超值狂享鍋」299元起，搭配蔬食自助吧30多種食材吃到飽，價格親民、份量十足。新登場的「麻油荷包蛋」可自由取用，還推出暖香療癒的麻油雞飯、高麗菜飯，麻油雞香氣溫潤、搭配香菇濃郁甘甜；高麗菜飯米粒吸滿清甜湯汁，每一口都療癒滿足，想吃幾碗都行。

鎮店之寶「功夫排骨酥鍋」，由台菜名廚黃景龍嚴選台灣在地食材，以黃金比例細火熬製，微辣胡椒香氣與回甘湯底交織，層次分明又耐喝。其他人氣湯底如生炒花枝鍋、蒜香蛤蜊鍋，同樣鮮味飽滿、香氣十足，無論老饕或第一次上門的客人，容易一試成主顧。有網友分享到訪心得，「自助吧吃到飽不限時，有大苑子冰沙好喝」、「很新鮮，補菜很快而且補超滿，麻油荷包蛋很好吃」、「好吃又有氣氛，最喜歡功夫排骨鍋，味道真的很懷舊」、「CP值超高的火鍋店，難怪分數很高，真的是貨真價實」。

No.3 築間幸福鍋物

起家於基隆的築間餐飲集團，主打新鮮食材，希望透過一鍋鍋料理，帶來輕鬆、溫暖的用餐感受。從食材來源到製作流程皆有基本把關，讓顧客在用餐時多一分安心。

築間幸福鍋物的人氣石頭鍋，會先以麻油拌炒洋蔥、蒜頭、香菇與魷魚乾，再加入昆布高湯與原湯，味道香而不膩。鮮菇奶香鍋加入鴻喜菇提味，搭配肉品或蔬菜都相當順口；喜歡重一點口味的客人，也能選擇川味麻辣鍋，以中藥材與花椒熬煮，並附上麻辣豆腐與鴨血，整體風味偏香辣，適合想吃得過癮的人。

網友提到，「每次來都點雞腿鍋，雞腿的份量真的超大」、「副餐吃到飽的火鍋店，菜的種類也很多，對於愛吃菜的人來說很划算喔」、「台灣人最愛的就是火鍋，無限配菜還有雞蛋、滷肉飯、超狂巨無霸自製蝦漿，滿意的一餐」。

No.4 聚 日式鍋物

「聚」是許多火鍋迷認為CP值不錯的選擇。札幌熊起司牛奶湯與激辛麻辣湯風味偏濃，搭配可愛小熊起司，成為拍照亮點；肉瀑布套餐份量充足，適合喜歡吃肉的客人。

店內以日式木質風格為主，自助吧提供約40多種蔬菜、副食、飲料與冰品，像是松露風野菇奶油炊飯、黑豆奶茶都常被提及，整體用餐感受輕鬆、價格也相對合理。網友評價提到，「超愛，CP值很高」、「牛肉嫩，海鮮魚、蝦、蛤、魷都很新鮮」、「特別推薦鮮肉漿，口感紮實像現做貢丸」、「札幌風牛乳霜淇淋可以自由搭配～加上黑糖珍珠、日式蕨餅，為火鍋完美收尾」。

No.5 嗑肉石鍋

許多網友不約而同提到，嗑肉石鍋最特別的選項是「素雪花牛肉鍋」！以豆類與蒟蒻製成的植物肉，外型與口感都神似雪花牛，下鍋涮煮後彈嫩不乾柴。湯底可選素食昆布湯或巴西蘑菇湯，不靠重調味也能喝得出層次。不僅素食友善，肉食者也能開心享受清爽健康的美味，Threads網友稱讚，「吃起來算蠻好吃的耶」、「怎麼很像很厲害，好想試試看」、「可以吃到肉的口感又能不傷害動物，這樣很棒啊」。

更加分的是，自助吧無限供應，高麗菜、奶油白菜、玉米、各式菇類，搭配麵食、白飯、飲料與冰品通通吃到飽！店家提醒，自助吧取用時須留意食材葷素皆有，歡迎洽詢現場店員。

No.6 荖子鍋PLUS、荖子鍋PLUS＋

近年崛起的荖子鍋系列餐廳有3種不同型態，其中，「荖子鍋」是經典單點小火鍋，適合想快速享用一鍋暖心火鍋的食客。「荖子鍋PLUS」加入了自助吧吃到飽，蔬菜、火鍋料、飲料、冰淇淋，想吃多少就夾多少；最特別的是有現做製麵機，動動手指自製Q彈麵條，再去自助吧淋上牛肉燥，風味又往上提升。最後是荖子鍋PLUS＋，在Plus的基礎上，再加上和牛、頂級A5和牛吃到飽，根本是肉控的天堂。

Dcard有網友分享和朋友一起到碧潭新開的荖子鍋PLUS用餐，對濃郁順口的「升級起司牛奶鍋」留下好印象。除了送上一鍋煮好的鍋底，還會附上一大瓶牛奶加料，「真的偏濃，而且加完整瓶牛奶後，煮肉、煮菜都很順口，算是大推配海鮮，不會膩」。

No.7 養鍋

對火鍋控來說，養鍋是用心又平價的個人鍋物！自2014年逢甲1號店開幕以來，秉持「養滋胃，品鮮味，食尚鮮」的理念，讓顧客享受美味的同時，感受到溫暖與滿足。

湯底會先炒出香氣、保留蔬果天然鮮甜，再用輕鹽調味新鮮食材，為美味安心把關。除了基本石頭鍋、牛奶鍋，還有叻沙鍋、松露奶香鍋等特殊風味，成功抓住饕客的心。Google評論提到，「鍋底選擇多、蔬菜吧食材也不少，有肉燥和泰式打拋很不錯，食物品質對得起這個價位」、「寵物友善！狗狗可以坐沙發或椅子，待在地板也可以，還有寵物清水鍋和餐具，讓主人幫狗兒煮肉肉」。

No.8 這一小鍋

這一小鍋，是這一鍋餐飲集團旗下的個人鍋物，承襲這一鍋皇室秘藏鍋物的精神，加入現代巧思，讓傳統滋味在新潮包裝下兼容並蓄。

品牌專注在湯頭研發，將香、甘、麻、酸、鮮、清發揮到極致，堅持每日以大骨蔬果慢火熬製，濃而不膩，香氣縈繞，煮肉或蔬菜都很適合。

目前多數店面皆為「呷Bar」自助吧吃到飽的模式，無限供應多種蔬菜、火鍋料、手打漿等食材。網友稱讚，「培根豬鮮美嫩口，加上無限供應的飲料、蔬食、冰品等，內容豐富，可以吃得很飽足」、「餐點好吃，自助吧很多火鍋料，服務好，CP值高」。另外，部分無蔬食自助吧的分店，有提供白飯、冰品、飲料、沾醬等自助式供應，線上訂位專區可查詢詳細菜單。

No.9 久違石頭火鍋

源自台中的石頭火鍋，取名寓意久違好友的相聚時光。逢甲總店裝潢跳脫傳統火鍋店，以黑膠唱片機、倒掛高腳杯、大理石吧台搭配土耳其藍、柔和水晶燈光與鳥籠套餐，讓人彷彿走進華麗復古餐酒館，吸引許多網紅前往朝聖打卡。

湯底有超過10種口味，招牌「久違石頭鍋」以黑麻油爆香牛肉、豬肉、洋蔥與蒜碎；「四川麻辣鍋」使用頂級花椒與大紅袍牛油慢火熬煮，香麻開胃；「蒜香奶油鮮蛤鍋」將奶油、香蒜與洋蔥炒過，再加入新鮮蛤高湯快煮，鮮甜完美融合。

網友提到，「東西好吃，CP值高，湯頭也好喝」、「肉品份量足夠，自助吧選擇多，還有熟食區直接大滿足」、「菜盤夾到飽，米血、麻辣豆腐、滷肉飯、冰淇淋、飲料、咖啡機都是自助，整體吃下來超級飽」。若預算較充裕，也可考慮升級火烤兩吃，這也是品牌的一大特色，但並非每間門市都有提供，建議事前先向店家確認。

No.10 超有肉涮涮屋、超有肉涮涮屋PLUS

以「圍爐」為概念出發，超有肉涮涮屋希望透過火鍋，打造能拉近人與人距離的日常用餐選擇。品牌成立於2017年，主打新鮮食材與每日現做，鍋底也採每日熬煮，呈現食材本身的風味。湯頭選擇多元，像是南洋叻沙、胡椒豬肚、蛤蜊雞與川味麻辣，各有特色，口味層次清楚。

店內環境乾淨明亮，座位安排寬敞不顯擁擠，並設有自助吧，提供季節蔬菜、火鍋料與肉燥等，讓用餐過程更加方便、自在。食客評論，「可以感受到食材都有挑選過品質」、「我點豬羊雙拼，肉量與肉質真的不錯」、「滷肉飯超好吃」、「自助吧補貨很快，菜很新鮮」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月7日至2026年1月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

