天氣風險：周二東北季風增強全台再轉濕冷

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，冷氣團減弱氣溫逐日回升，但周二東北季風增強全台再度轉濕冷，周六再一波東北季風影響。本周氣溫波動明顯，先暖後冷再回溫，尤以周二氣溫轉折最明顯，中南部受冷空氣影響較小，但需注意早晚較大的溫差變化。

廖于霆指出，原影響台灣的冷氣團逐漸減弱，受高壓迴流偏東風影響，各地天氣多雲到多雲時晴，東南部有短暫陣雨。氣溫回升，白天北部、東北部預計可爬升至20-22度，中南部23-26度，中南部21-22度。入夜各地仍是多雲到多雲時晴天氣，北部、東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫17-18度。

明日受東南風影響，各地為多雲時晴天氣，各地白天高溫都有20度以上，東半部可達23-26度，南部25-27度，北部及中部22-25度。

廖于霆指出，周二起新一波東北季風將再度增強南下，北台灣與東半部首當其衝，氣溫將再度滑落至14-16度之間。由於水氣偏多，周三至周四全台各地降雨機率顯著提高，體感溫度受濕涼環境影響將更為寒冷。預計此波東北季風影響將持續至周五（30 日）白天，屆時隨冷空氣強度減弱，各地氣溫將緩步回升。但周六（31 日），鋒面南下，北部、東北部又轉為有雨天氣型態，氣溫也會下降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。