北捷道歉不禁行動電源 吳欣岱5建議：別讓不便與風險轉嫁市民

北捷日前宣布宣導進站勿用行動電源，遭罵爆昨致歉表示溝通落差非禁用。港湖議員擬參選人吳欣岱認為，北市府短期政策製造「有在管、有在做事」的安心感；但長期看，反讓人質疑是在解決問題，還只是表面功夫？

吳欣岱說，北捷「禁防毒面具，又宣布勸導禁行動電源」，市長蔣萬安成「先禁」城市市長，是真的換來了市民的安心，還是只是增加你我不便？這些做法都打著「公共安全」名號，但更像是一種治標不治本的勞師動眾。

以1219隨機攻擊案為例，吳問，當初的加害者，是一開始就戴著防毒面具進車廂的嗎？但「禁令把不便與風險轉嫁給市民」，市府與北捷卻能用「我已經禁止了」來自保、減壓，這公平嗎？

吳欣岱提出三點意見，第一、表面安全，真的比較安全嗎？密集推出禁令，第一時間讓人覺得放心；可仔細一想，禁用行動電源、防毒面具，真的能防止真正的風險嗎？事實上，真正想犯罪的人，不會被禁令擋下；被影響的，永遠是每天通勤、正常生活的一般市民。

第二、標準模糊，誰來承擔後果？「無正當理由不得配戴」這種模糊條文，最後只會讓第一線站務人員執勤的壓力變大。誰算合理？誰不算？Cosplay、運動裝備、宗教或心理健康需求，會不會被刁難？結果是真正想隱藏的人更容易「看起來正常」，反而是守法市民與基層人員陷入尷尬與衝突。

第三、禁令不是答案，台北需要韌性治理，吳說，面對安全挑戰，城市治理不能只剩「越禁越多」。真正的安全，是在危機發生時，能快速、專業、透明地應對，而不是靠一堆讓大家更不方便的規定。

身為港湖媽媽的吳欣岱也提出五個建議。第一，設置「安全充電區」，強化車站既有充電區，只允許通過國家安全標準認證的行動電源使用；重點是把關品質，非全面禁止。第二，站務教育同步上路，每半年進行異常行為實戰演練，讓第一線人員依「行為」而非「外表」判斷。

第三，標準明確、公開透明，制定站務裁量細則，清楚列出醫療、宗教、工作、活動等豁免情形，並設立即時申訴機制，保障市民權益。第四，緊急應變與設備升級，車廂與月台完善滅火設備，包含鋰電池專用工具，並定期、公開辦理演練，邀市民參與。第五，心理衛生與社會支持，對反覆出現異常行為的旅客，結合社工與心理專業介入，而不是一紙禁令了事。

吳欣岱說，真正的現代城市，靠的是科學、教育、透明制度與治理韌性，而不是「禁止這個、禁止那個」的政治表演。期待台北拿出進步與勇氣，讓市政回到真正有效的治理軌道。這才是市長與台北捷運公司，對市民應有的負責態度。