聽新聞
0:00 / 0:00
粉專：新一波冷空氣周二報到 北台、花東轉雨降溫
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，新一波冷空氣，27日報到。
「林老師氣象站」指出，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會是在周二抵達北台灣附近，並進一步影響到台灣的天氣。目前整理評估，會有幾個重要的特徵。首先，影響時間在2.5至3天左右，自27日晚起，至29日清晨；最冷時間會落在28日的清晨。
其次，冷空氣強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級，但與前2波相比較，屬於強度較弱的一波。且受到影響地區範圍較小，桃園以北及宜蘭地區的反應最為顯著，氣溫會有明顯下降，天氣轉為偏冷，其它地區則為早晚偏冷。
「林老師氣象站」指出，這波冷空氣先濕冷、後轉乾冷，27日至28日由於華南雲系同時東移影響，降雨明顯增多，中部以北以及東北部地區都有局部短暫陣雨，花東地區及南部山區也有零星短暫雨，其它地區維持為多雲天氣。29日起逐漸轉為乾冷，水氣逐日減少。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言