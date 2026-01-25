粉專：新一波冷空氣周二報到 北台、花東轉雨降溫

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，新一波冷空氣，27日報到。

「林老師氣象站」指出，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下一波冷空氣預計會是在周二抵達北台灣附近，並進一步影響到台灣的天氣。目前整理評估，會有幾個重要的特徵。首先，影響時間在2.5至3天左右，自27日晚起，至29日清晨；最冷時間會落在28日的清晨。

其次，冷空氣強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級，但與前2波相比較，屬於強度較弱的一波。且受到影響地區範圍較小，桃園以北及宜蘭地區的反應最為顯著，氣溫會有明顯下降，天氣轉為偏冷，其它地區則為早晚偏冷。

「林老師氣象站」指出，這波冷空氣先濕冷、後轉乾冷，27日至28日由於華南雲系同時東移影響，降雨明顯增多，中部以北以及東北部地區都有局部短暫陣雨，花東地區及南部山區也有零星短暫雨，其它地區維持為多雲天氣。29日起逐漸轉為乾冷，水氣逐日減少。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。