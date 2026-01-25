快訊

REDMI Note 15 Pro+ 5G開箱！實測2億畫素鏡頭驚豔 免1.3萬續航防摔高CP

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

聽新聞
0:00 / 0:00

今明回暖 吳德榮：10天內無寒冷天氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，今明回暖，但周二和周六各有一波東北季風影響。聯合報系資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今指出，今明回暖，但周二和周六各有一波東北季風影響。聯合報系資料照片

今明要回暖了，但周二和周六各有一波東北季風影響。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，中部以北及東半部雲層較多，降水回波大多在東半部海上，新北東側及東半部局部降雨。新竹以南有強「輻射冷卻」效應，截至上午5時12分，本島縣市平地的最低氣溫為新竹(關西鎮)9.7度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮指出，今日西半部轉晴朗穩定，新北東側、東半部偶有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定；今明白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚因「輻射冷卻」而偏冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫如下：北部14至25度、中部12至28度、南部13至29度及東部13至26度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周二上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；周三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；周四、五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。這波東北季風台北測站降至15度、本島平地最低約降至12度，雖未達冷氣團強度，但氣溫多變，仍應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六(31日)另一波東北季風南下，北、東雲量漸增、晚轉雨；下周日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下周二(3日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

延伸閱讀

台北11.4度低溫強烈冷氣團達標 非寒流卻感受特別冷 吳德榮曝關鍵原因

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

相關新聞

北捷道歉：不勸阻、不禁用行動電源

台北捷運公司前晚宣布將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，新制一上路即引發各界撻伐。北捷昨日上午先澄清，「請勿使用」並非「...

新聞眼／北捷禁令鬧劇 經濟部坐視亂象

北捷「禁用行動電源」風暴釀公關災難，昨急轉彎喊停、致歉，但行動電源釀災時有所聞，管制卻一國多制、權責混亂。北捷的立意良善...

醫院護理助理 衛福部擬不限任期

新冠疫情後，全台鬧護理師荒，護理師公會公布最新統計，去年護理師執業人數創新高，達廿萬九五四八人，但多集中於診所，醫院與診...

「賺」臨床經驗 重考生：有助備考

護理師高考每年舉辦三次，去年三次考試通過率僅百分之四十二點一。於台北慈濟腸胃內科擔任護理助理的花姓護理系畢業生說「自己考...

生產事故救濟金額1.6億 創7年新低

衛福部昨天公布最新生產事故救濟核定案件數，自二○一六年至二○二四年，前年的核定救濟數為二六○件，救濟總金額為一點六億多元...

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

因昨日台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。