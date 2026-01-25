今明回暖 吳德榮：10天內無寒冷天氣

今明要回暖了，但周二和周六各有一波東北季風影響。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，中部以北及東半部雲層較多，降水回波大多在東半部海上，新北東側及東半部局部降雨。新竹以南有強「輻射冷卻」效應，截至上午5時12分，本島縣市平地的最低氣溫為新竹(關西鎮)9.7度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮指出，今日西半部轉晴朗穩定，新北東側、東半部偶有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定；今明白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚因「輻射冷卻」而偏冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫如下：北部14至25度、中部12至28度、南部13至29度及東部13至26度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周二上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；周三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；周四、五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。這波東北季風台北測站降至15度、本島平地最低約降至12度，雖未達冷氣團強度，但氣溫多變，仍應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六(31日)另一波東北季風南下，北、東雲量漸增、晚轉雨；下周日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北台偏涼微冷。下周二(3日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。