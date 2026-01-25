快訊

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至今天上午9時。圖為昨天上午前來見證歷史時刻的民眾。記者季相儒／攝影
因昨日台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至今上午9時。不過氣象署表示，今早雲層還是偏厚，雲底高度約為台北101塔尖，可能還是會有零星降雨。

艾力克斯霍諾德過去受訪曾說，比起強風，他更憂心下雨釀濕滑風險。氣象署表示，今台北信義區的天氣早上雲層還是稍厚，雲底高度約為台北101塔尖，可能還是會有零星降雨，到下午天氣才會好轉。

對於有沒有機會今上午只是陰天、沒有降雨？氣象署僅表示，還是要碰碰運氣。

風向部分，氣象署也說，風速會比昨日更為小一些，且為東南風。

根據氣象署預報，今天信義區為陰天，上午9時氣溫約18度，體感溫度19度，相對濕度為85%，降雨機率則是20%，風向為偏東風。

