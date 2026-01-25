聽新聞
0:00 / 0:00
霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨
因昨日台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至今上午9時。不過氣象署表示，今早雲層還是偏厚，雲底高度約為台北101塔尖，可能還是會有零星降雨。
艾力克斯霍諾德過去受訪曾說，比起強風，他更憂心下雨釀濕滑風險。氣象署表示，今台北信義區的天氣早上雲層還是稍厚，雲底高度約為台北101塔尖，可能還是會有零星降雨，到下午天氣才會好轉。
對於有沒有機會今上午只是陰天、沒有降雨？氣象署僅表示，還是要碰碰運氣。
風向部分，氣象署也說，風速會比昨日更為小一些，且為東南風。
根據氣象署預報，今天信義區為陰天，上午9時氣溫約18度，體感溫度19度，相對濕度為85%，降雨機率則是20%，風向為偏東風。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言