快訊

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅

影／龍應台「大武山下」圍爐朗讀 告別27年潮州金石堂

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，5年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，逾百人到場參與，龍應台在潮州認識一群農友們也出席朗讀。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，5年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，逾百人到場參與，龍應台在潮州認識一群農友們也出席朗讀。記者劉星君／攝影

「在這個地方變成不是書店之前，我們用朗讀來記得文字代表的意義，還有即使生命中有多麼紛亂事情，有什麼是可以讓整個人的生存穩定下來的，我們用朗讀來表達...」 龍應台說。

作家龍應台昨久違再度現身屏東縣潮州鎮金石堂書店，她再度像武林盟主般號召全台各地讀者來到小鎮書店，小鎮書店這次將在今年3月1日走入歷史，結束在潮州鎮27年來的陪伴。

龍應台在2020年出版「大武山下」一書，當時她為照顧母親落腳屏東縣潮州鎮，書寫小鎮人事物，同年4月她號召搶救「街坊文化」，呼籲大家到書店買書，買文具到街坊文具店，行動守護在地，當時潮州鎮金石堂岌岌可危，龍應台破天荒選在小鎮書店辦簽書會，書店當時湧入逾百人，5年多過去，小鎮書店仍不敵大環境熄燈。

龍應台昨再度回到潮州金石堂，跟讀者用朗讀圍爐告別金石堂，金石堂潮州店長王雅玲哽咽說，感謝龍應台老師為大家帶來這場朗讀，她一度哽咽講不下去，龍應台上前給了大大擁抱。

龍應台說，她有一陣子沒回來潮州，她從台北搭高鐵後抵達潮州，吃了午飯在街上走走，陽光薄薄特別舒服。她在高鐵上重讀「大武山下」一面讀一面笑，這本書豐富3年的潮州生活。潮州是她的故鄉、家鄉，她昨走在馬路上，小店主人認得出她。

對於書店、陸續要關，龍應台形容，秋天的一片葉子掉下來，一片葉子，背後是整個森林、生態，年輕一代的人們出生的時候不是以文字為主，而是以影像聲音在碎片化知識的時代長大，從來就不知道沒有碎片化的世界是個什麼樣世界。

龍應台說，一葉知秋，知道整個森林狀態的人，所面臨的困境，「因為我們出生的世代，我們知道一片森林是怎麼樣養成的，我們知道有什麼樣的土壤、陽光、雨量，才會有一整片森林，我們這樣的人要如何告訴一代代只經歷過碎片，要如何讓他們知道整片森林豐美，如何維持與永續，這是我們這一代人碰到非常重大的議題」。

昨天朗讀會，龍應台形容是一個PARTY，不是來談怎麼解決這個議題場合，「我們這代人知道碰到人類歷史很大一關，需要深刻思考」，要提醒自己，不要讓孩子們變成碎片化的人，要讓孩子們知道，一片葉子後面是整片森林。

昨天也透過朗讀「大武山下」，龍應台跟讀者們交換寫作過程幕後的小故事。「大武山下」書中描繪原型人物昨幾乎現身，龍應台在屏東結識農民老師們，棗農潘志民、蓮霧農黃進文、芒果農董昱劭還有台中東勢高接梨農友劉儀羚等人力挺、警察好友蘇偉荃、前農委會主委陳保基現身，農友用客家大埔腔朗讀。

「5年前這本書的首發在這裡，希望可以活過來，5年後今天來這裡跟書店告別！」龍應台不捨說，也問大家有沒有「不朗讀會睡不著的？」，龍應台提到，沈默文字一點都不發出聲音，事實上文字的聲音是最深最長，最永久的，「文學永遠在我們的心裡」。

國中英文老師郭紋因是潮州人也朗讀喜愛文字，她說，5年前她也來參加簽書會，金石堂走入歷史很不捨，學校推動閱讀會發金石堂禮券當禮物。短視頻對現今學生影響大，教學現場觀察到學生較無法靜心，表達多只用簡短文字無法用超過10到30個字表達內心感受。

金石堂創立1982年，潮州金石堂在潮州開設27年，租約到期3月1日打烊，金石堂在屏東縣將沒有據點。金石堂總部說，門市整體經營策略轉型，多以走入百貨為主。

作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，龍應台在潮州認識一群農友們也出席朗讀。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，龍應台在潮州認識一群農友們也出席朗讀。記者劉星君／攝影
金石堂潮州店長王雅玲（右）介紹作家龍應台（左）時來到潮州店跟大家朗讀圍爐告別，王雅玲一度哽咽，龍應台上前給她一個的大的擁抱。記者劉星君／攝影
金石堂潮州店長王雅玲（右）介紹作家龍應台（左）時來到潮州店跟大家朗讀圍爐告別，王雅玲一度哽咽，龍應台上前給她一個的大的擁抱。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別朗讀圍爐，農委會前主委陳保基（前站者）也是潮州人，也到場參與。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別朗讀圍爐，農委會前主委陳保基（前站者）也是潮州人，也到場參與。記者劉星君／攝影
作家龍應台（左）昨下午在潮州金石堂舉辦朗讀圍爐與潮州金石堂告別，五年前出席的潮州在地人郭紋因（左二）昨也現身，她是國中英文老師，面對金石堂的打烊也是相當不捨。記者劉星君／攝影
作家龍應台（左）昨下午在潮州金石堂舉辦朗讀圍爐與潮州金石堂告別，五年前出席的潮州在地人郭紋因（左二）昨也現身，她是國中英文老師，面對金石堂的打烊也是相當不捨。記者劉星君／攝影
作家龍應台（左）昨天下午在潮州金石堂舉辦朗讀圍爐與潮州金石堂告別，5年前也出席的潮州在地人郭紋因（左二）昨天也現身，她是國中英文老師，面對金石堂的打烊也是相當不捨。記者劉星君／攝影
作家龍應台（左）昨天下午在潮州金石堂舉辦朗讀圍爐與潮州金石堂告別，5年前也出席的潮州在地人郭紋因（左二）昨天也現身，她是國中英文老師，面對金石堂的打烊也是相當不捨。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，朗讀一段大武山下中最喜愛的文字。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，朗讀一段大武山下中最喜愛的文字。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別朗讀圍爐，民眾特別從屏東市搭火車前來，恰好在潮州鎮街道上巧運龍應台，民眾超開心。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別朗讀圍爐，民眾特別從屏東市搭火車前來，恰好在潮州鎮街道上巧運龍應台，民眾超開心。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，場面溫馨又不捨。記者劉星君／攝影
作家龍應台創作「大武山下」一書，當年首發時在潮州金石堂舉辦簽書會，期盼挽救街坊書店，五年後潮州金石堂仍將打烊，龍應台昨在書店舉行告別，百人到場參與，場面溫馨又不捨。記者劉星君／攝影

龍應台 金石堂 屏東縣

延伸閱讀

全台逾百萬獨居戶！民團辦獨居老人圍爐 他打鼓、騎重機翻轉印象

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

相關新聞

北捷道歉：不勸阻、不禁用行動電源

台北捷運公司前晚宣布將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，新制一上路即引發各界撻伐。北捷昨日上午先澄清，「請勿使用」並非「...

新聞眼／北捷禁令鬧劇 經濟部坐視亂象

北捷「禁用行動電源」風暴釀公關災難，昨急轉彎喊停、致歉，但行動電源釀災時有所聞，管制卻一國多制、權責混亂。北捷的立意良善...

醫院護理助理 衛福部擬不限任期

新冠疫情後，全台鬧護理師荒，護理師公會公布最新統計，去年護理師執業人數創新高，達廿萬九五四八人，但多集中於診所，醫院與診...

「賺」臨床經驗 重考生：有助備考

護理師高考每年舉辦三次，去年三次考試通過率僅百分之四十二點一。於台北慈濟腸胃內科擔任護理助理的花姓護理系畢業生說「自己考...

生產事故救濟金額1.6億 創7年新低

衛福部昨天公布最新生產事故救濟核定案件數，自二○一六年至二○二四年，前年的核定救濟數為二六○件，救濟總金額為一點六億多元...

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

因昨日台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。