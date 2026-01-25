影／龍應台「大武山下」圍爐朗讀 告別27年潮州金石堂

「在這個地方變成不是書店之前，我們用朗讀來記得文字代表的意義，還有即使生命中有多麼紛亂事情，有什麼是可以讓整個人的生存穩定下來的，我們用朗讀來表達...」 龍應台說。

作家龍應台昨久違再度現身屏東縣潮州鎮金石堂書店，她再度像武林盟主般號召全台各地讀者來到小鎮書店，小鎮書店這次將在今年3月1日走入歷史，結束在潮州鎮27年來的陪伴。

龍應台在2020年出版「大武山下」一書，當時她為照顧母親落腳屏東縣潮州鎮，書寫小鎮人事物，同年4月她號召搶救「街坊文化」，呼籲大家到書店買書，買文具到街坊文具店，行動守護在地，當時潮州鎮金石堂岌岌可危，龍應台破天荒選在小鎮書店辦簽書會，書店當時湧入逾百人，5年多過去，小鎮書店仍不敵大環境熄燈。

龍應台昨再度回到潮州金石堂，跟讀者用朗讀圍爐告別金石堂，金石堂潮州店長王雅玲哽咽說，感謝龍應台老師為大家帶來這場朗讀，她一度哽咽講不下去，龍應台上前給了大大擁抱。

龍應台說，她有一陣子沒回來潮州，她從台北搭高鐵後抵達潮州，吃了午飯在街上走走，陽光薄薄特別舒服。她在高鐵上重讀「大武山下」一面讀一面笑，這本書豐富3年的潮州生活。潮州是她的故鄉、家鄉，她昨走在馬路上，小店主人認得出她。

對於書店、陸續要關，龍應台形容，秋天的一片葉子掉下來，一片葉子，背後是整個森林、生態，年輕一代的人們出生的時候不是以文字為主，而是以影像聲音在碎片化知識的時代長大，從來就不知道沒有碎片化的世界是個什麼樣世界。

龍應台說，一葉知秋，知道整個森林狀態的人，所面臨的困境，「因為我們出生的世代，我們知道一片森林是怎麼樣養成的，我們知道有什麼樣的土壤、陽光、雨量，才會有一整片森林，我們這樣的人要如何告訴一代代只經歷過碎片，要如何讓他們知道整片森林豐美，如何維持與永續，這是我們這一代人碰到非常重大的議題」。

昨天朗讀會，龍應台形容是一個PARTY，不是來談怎麼解決這個議題場合，「我們這代人知道碰到人類歷史很大一關，需要深刻思考」，要提醒自己，不要讓孩子們變成碎片化的人，要讓孩子們知道，一片葉子後面是整片森林。

昨天也透過朗讀「大武山下」，龍應台跟讀者們交換寫作過程幕後的小故事。「大武山下」書中描繪原型人物昨幾乎現身，龍應台在屏東結識農民老師們，棗農潘志民、蓮霧農黃進文、芒果農董昱劭還有台中東勢高接梨農友劉儀羚等人力挺、警察好友蘇偉荃、前農委會主委陳保基現身，農友用客家大埔腔朗讀。

「5年前這本書的首發在這裡，希望可以活過來，5年後今天來這裡跟書店告別！」龍應台不捨說，也問大家有沒有「不朗讀會睡不著的？」，龍應台提到，沈默文字一點都不發出聲音，事實上文字的聲音是最深最長，最永久的，「文學永遠在我們的心裡」。

國中英文老師郭紋因是潮州人也朗讀喜愛文字，她說，5年前她也來參加簽書會，金石堂走入歷史很不捨，學校推動閱讀會發金石堂禮券當禮物。短視頻對現今學生影響大，教學現場觀察到學生較無法靜心，表達多只用簡短文字無法用超過10到30個字表達內心感受。