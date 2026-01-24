「賺」臨床經驗 重考生：有助備考

護理師高考每年舉辦三次，去年三次考試通過率僅百分之四十二點一。於台北慈濟腸胃內科擔任護理助理的花姓護理系畢業生說「自己考運不佳」，部分考題並非熟讀課文能掌握，反而在臨床跟著醫師與護理前輩學習，更有助理解學理與備考。她將於二月再度應試，盼考取執照、回醫院擔任護理師。

花小姐表示，應屆畢業參加護理師國考後，便先到台北慈濟醫院報到等放榜，「當時真的沒想到會考不過。」雖未能一次考取執照，她仍選擇留在病房擔任護理助理，因在臨床環境中，能跟著學長姐實際操作、理解病人狀況，更能將學理與實務連結，有助後續備考。她說，學了四年護理，盼今年能成功考取，之後回醫院擔任護理師。

台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳指出，腸胃內科病人多為高齡族群，照護複雜度高。花小姐在病房中協助量測血壓、血糖、進行基礎管路照護等工作，分擔護理師壓力；同時，病房也依住院整合照護計畫配置照服員，負責翻身、擦澡等生活照顧，不同人力分工合作，讓護理師能專注於專業照護。

亞東科技大學醫護暨管理學院院長周繡玲說，護理師國考未能一次考取並不罕見，不少畢業生仍有經濟需求。她認為，以護理助理身分聘任，讓學生在合理工作量持續接觸臨床，有助理解考題情境，也能減輕護理師負擔。