醫院護理助理 衛福部擬不限任期

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台北慈濟醫院花姓護理助理（左）於腸胃內科病房任職，協助護理師執行臨床工作，增加經驗，幫助準備國考考試。記者潘俊宏／攝影
台北慈濟醫院花姓護理助理（左）於腸胃內科病房任職，協助護理師執行臨床工作，增加經驗，幫助準備國考考試。記者潘俊宏／攝影

新冠疫情後，全台鬧護理師荒，護理師公會公布最新統計，去年護理師執業人數創新高，達廿萬九五四八人，但多集中於診所，醫院與診所護理人力分布差距高達百分之四十五點八。為補足醫院人力缺口、留住護理系畢業生，衛福部擬開放已畢業但尚未取得執照者，可於醫院無期限擔任「護理助理」，增加留任機會。

為延攬護理人才，部分醫院會聘僱尚未考取護理師執照的護理系畢業生，讓其於院內擔任輔佐護理師的工作，並準備國考，月薪約落在四萬上下，一旦考取執照，即轉為正職，調升月薪，該制度雖運行多年，但始終未制度化。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，現行制度僅規範在學護理系學生實習，畢業後，實習期限最長至隔年九月，期滿後僅能以「醫院照服員」聘任。不少護理系畢業生多會選擇專心備考或離開臨床，醫院難以留人。

因此，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬開放尚未取得執照的護理系畢業生，可擔任「護理助理」，其工作範圍將高於醫院照服員，並不同於設有年限的實習護士制度，護理助理職位無年限上限。換言之，只要是護理系畢業學生，不需要證照，都能成為護理助理。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，支持醫院聘僱「護理助理」，護理系畢業生即便未通過國考，但仍具完整訓練，只要工作內容不涉「護理人員法」所規範的臨床決策與護理業務，能大幅減低臨床護理師工作量、提升照顧品質。

台灣護理產業工會會員代表謝岱娜說，衛福部規畫的草案，未明確區分醫院照服員、實習護理師與護理助理的工作範疇，也缺乏統一訓練標準，貿然上路恐影響病人安全，一旦發生臨床疏失，責任難釐清，且監督責任多落在護理師身上，反而增加臨床負擔。

