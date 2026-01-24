生產事故救濟金額1.6億 創7年新低

衛福部昨天公布最新生產事故救濟核定案件數，自二○一六年至二○二四年，前年的核定救濟數為二六○件，救濟總金額為一點六億多元，為七年來的新低點；產婦死亡以大出血、肺栓塞及羊水栓塞為主，婦產科醫師指出，台灣孕產婦死亡率高於日韓，國家應建立更好的高危險轉診制度，並挹注偏鄉醫療資源，降低死亡率。

「生產事故救濟條例」自二○一六年上路至二○二四年，已累計核定救濟二三○八件，總金額逾十四點五億元。近三年首見救濟案件數與金額同步下降，二○二二年為二九七件、金額二點一三億元，二○二三年三○○件、金額一點八一億元，二○二四年降至二六○件、金額一億六七○○萬元。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，案件數下降，除受少子化影響，也與政策從「事後補償」轉向「事前預防」有關，衛福部推動產後大出血組合式照護、跨院供血機制，及預防靜脈栓塞與肺栓塞的「救命繩」計畫，均降低重大併發症與死亡風險。

不過，在二○二四年受理的生產事故案件當中，卅歲以上產婦占比逾七成，四十歲以上事故風險最高。近七年的事故類型以產後大出血最多，其次為血管栓塞、肺栓塞與羊水栓塞。