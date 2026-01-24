快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

生產事故救濟金額1.6億 創7年新低

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

衛福部昨天公布最新生產事故救濟核定案件數，自二○一六年至二○二四年，前年的核定救濟數為二六○件，救濟總金額為一點六億多元，為七年來的新低點；產婦死亡以大出血、肺栓塞及羊水栓塞為主，婦產科醫師指出，台灣孕產婦死亡率高於日韓，國家應建立更好的高危險轉診制度，並挹注偏鄉醫療資源，降低死亡率。

「生產事故救濟條例」自二○一六年上路至二○二四年，已累計核定救濟二三○八件，總金額逾十四點五億元。近三年首見救濟案件數與金額同步下降，二○二二年為二九七件、金額二點一三億元，二○二三年三○○件、金額一點八一億元，二○二四年降至二六○件、金額一億六七○○萬元。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，案件數下降，除受少子化影響，也與政策從「事後補償」轉向「事前預防」有關，衛福部推動產後大出血組合式照護、跨院供血機制，及預防靜脈栓塞與肺栓塞的「救命繩」計畫，均降低重大併發症與死亡風險。

不過，在二○二四年受理的生產事故案件當中，卅歲以上產婦占比逾七成，四十歲以上事故風險最高。近七年的事故類型以產後大出血最多，其次為血管栓塞、肺栓塞與羊水栓塞。

孕婦 衛福部

延伸閱讀

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

生產事故救濟金額創7年新低 產婦死亡「羊水栓塞」是主因

與死神拔河極限挑戰 生產事故救濟件數創7年新低

醫材商手術房執刀風波 中榮最新懲處：3醫師停止手術2科主任免兼主管

相關新聞

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運...

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

北捷道歉：不勸阻、不禁用行動電源

台北捷運公司前晚宣布將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，新制一上路即引發各界撻伐。北捷昨日上午先澄清，「請勿使用」並非「...

新聞眼／北捷禁令鬧劇 經濟部坐視亂象

北捷「禁用行動電源」風暴釀公關災難，昨急轉彎喊停、致歉，但行動電源釀災時有所聞，管制卻一國多制、權責混亂。北捷的立意良善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。