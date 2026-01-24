新聞眼／北捷禁令鬧劇 經濟部坐視亂象

北捷「禁用行動電源」風暴釀公關災難，昨急轉彎喊停、致歉，但行動電源釀災時有所聞，管制卻一國多制、權責混亂。北捷的立意良善但錯在不該妄想一蹴而就，反倒是主責的經濟部標檢局坐視坊間產品亂象，交通部也無大眾運輸攜帶統一指引，任由每日乘載百萬人的捷運系統走向風口浪尖，中央主管單位有怠忽職守之嫌。

北捷這次行動電源政策有三大失誤，第一，數據未能說服人，三年內僅五起起火事件卻啟用最嚴厲手段；第二，無任何法源稱捷運上不可使用行動電源時，卻率先管制；第三，說法一日多變，從「呼籲」禁用到「希望」不要使用，文字遊戲令人霧煞煞。

三大失誤背後是未跟社會徹底溝通，蔣市府應檢討，但將所有責任歸咎於北捷，恐有失公允。北捷既不是行動電源商品管制的主管機關，也沒有修法權限，走了險棋確屬不該；但地方無所適從，凸顯中央從未正視，也沒有統一管理體系。

近年有多款行動電源因安全疑慮被業者召回，但主管機關經濟部標準檢驗局因應作法僅是隨機抽查行動電源檢測，若不合規定，通知業者限期改正，是否重罰到法規內最高二百萬元罰鍰不得而知，對業者嚇阻效果有限；此外無系統性管理，消費者在一片「機海」中購買行動電源，暴露危險中而不自知，更何況帶上大眾運輸增添風險。

交通部若無修法計畫，至少也要有所指引，否則大眾運輸系統是綿密路網，難道上捷運禁用，轉乘台鐵、高鐵又可用？中央、地方若連行動電源的管制都要各吹各調，就是把運輸安全視為兒戲。