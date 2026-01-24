快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

北捷道歉：不勸阻、不禁用行動電源

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北捷前天宣布旅客進站「請勿使用」行動電源，引發輿論批評後，昨晚致歉，強調不禁止、不勸阻、不制止旅客使用行動電源。圖為捷運站內牆上宣導禁帶危險物品的告示。記者蘇健忠／攝影
北捷運公司前晚宣布將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，新制一上路即引發各界撻伐。北捷昨日上午先澄清，「請勿使用」並非「禁用」，再遭外界批評玩文字遊戲，輿論持續延燒，直至昨晚北捷出面致歉，強調不會禁止、也不會勸阻民眾使用行動電源，僅會加強人員緊急應變訓練。

北捷近三年發生五起行動電源自燃事件，前晚宣布即起加強宣導，進站時「請勿使用」行動電源，若發現旅客使用，將「勸導並制止」。北捷當時解釋，「請勿使用」並非禁用，只是旅客進入捷運系統後仍在充電，會加以宣導，因無相關法令，也不會開罰。

不過，北捷過去規定如「請勿飲食」即代表禁止飲食，此次使用「請勿使用」字樣，讓不少旅客直覺認為就是禁止使用行動電源，質疑北捷刻意模糊用語、玩文字遊戲。

北市民進黨議員顏若芳指出，北捷用字意思就是禁止，但後又說明並非禁用，不僅旅客難以理解，也讓第一線勸導旅客使用的人員陷入兩難。

北市國民黨議員詹為元則認為，既然不是強制規定，北捷根本無須大張旗鼓召開記者會說明，如今說法一變再變，反而搞得裡外不是人；若北捷認定行動電源確實存在危險，不論是全面或部分禁止，都應訂出明確條文與罰則，並送議會備查。

歷經一整天輿論發酵，北捷昨晚緊急召開記者會澄清，強調「台北捷運並未禁止旅客使用行動電源，也不會勸阻或制止使用」，並為溝通落差造成社會困擾向各界致歉，而北捷出發點單純，只希望確保旅客搭乘捷運的安全。

針對此次風波，北捷公共事務處副處長謝欣豫說明，第一，目前並無任何法令規定捷運內不可攜帶或使用行動電源，因此，北捷絕不會禁止也不會勸阻或制止旅客使用。

第二，因應國內外近年發生多起行動電源自燃事件，對公共安全已造成威脅，北捷將加強人員緊急應變訓練與相關準備。第三，各站設備將持續精進，包括配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，以因應行動電源冒煙或自燃事件。

