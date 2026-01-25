龍應台朗讀 告別屏東潮州金石堂

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
作家龍應台（中）創作「大武山下」一書，當年在潮州金石堂舉辦簽書會，5年後潮州金石堂將熄燈，龍應台24日在書店舉行告別活動，吸引百人到場參與。記者劉星君／攝影
作家龍應台（中）創作「大武山下」一書，當年在潮州金石堂舉辦簽書會，5年後潮州金石堂將熄燈，龍應台24日在書店舉行告別活動，吸引百人到場參與。記者劉星君／攝影

「在這個地方變成不是書店之前，我們用朗讀來記得文字代表的意義，還有即使生命中有多麼紛亂，有什麼是可以讓整個人的生存穩定下來的，我們用朗讀來表達……」。作家龍應台昨天久違地現身屏東縣潮州鎮金石堂書店，又像武林盟主般號召各地讀者來到小鎮書店，只是書店將在三月一日走入歷史，結束在潮州廿七年的陪伴。

5年多前 在此號召搶救書店

龍應台二○二○年出版「大武山下」一書，當時她為照顧母親落腳屏東潮州並書寫小鎮，當時新冠疫情爆發，她還號召搶救「街坊文化」，呼籲大家走到附近書店買書，買文具就到街坊文具店。當時潮州鎮金石堂岌岌可危，龍應台特地在金石堂辦簽書會，湧入逾百人，但五年多過去，小鎮書店仍不敵大環境將熄燈。

龍應台昨再回到潮州金石堂，跟讀者用朗讀圍爐告別，店長王雅玲感謝她為大家帶來這場朗讀，一度哽咽講不下去，龍應台給王溫暖的擁抱。龍應台說，有一陣子沒回來潮州，午飯後在街上走走，陽光薄薄特別舒服，她在高鐵重溫「大武山下」，邊讀邊笑，這本書豐富三年的潮州生活，潮州是她的故鄉、家鄉，她走在街上，許多小店的主人還認得出她。

對於書店陸陸續續要關，龍應台形容「秋天的一片葉子掉下來，一片葉子，背後是整個森林、生態，年輕一代的人們出生的時候不是以文字為主，而是在以影像聲音、碎片化知識的時代長大，從來就不知道沒有碎片化的世界是什麼樣世界」。

碎片化時代 盼分享森林豐美

龍應台說，一葉知秋，知道整個森林狀態的人，所面臨的困境，「因為我們出生的世代，我們知道一片森林是怎麼樣養成的，我們知道有什麼樣的土壤、陽光、雨量，才會有一整片森林，我們這樣的人要如何告訴一代代只經歷過碎片，要如何讓他們知道整片森林的豐美，如何維持與永續，這是我們這一代人碰到非常重大的議題」。

龍應台將朗讀會形容是一個ＰＡＲＴＹ，不是來談怎麼解決這個議題場合，「我們這代人知道碰到人類歷史很大一關，需要深刻思考」，要提醒自己，不要讓孩子變成碎片化的人，要讓孩子知道，一片葉子後面是整片森林，森林需要陽光、土壤與雨水。

「大武山下」書中描繪的原型人物昨天幾乎都現身，龍應台在屏東結識的「農民老師」，包括棗子大王潘志民、蓮霧大王黃進文、芒果大王董昱劭，還有台中東勢高接梨農友劉儀羚、警察好友蘇偉荃、前農委會主委陳保基都現身，農友用客家大埔腔朗讀。

沉默的文字 聲音卻最深最長

「五年前這本書的首發在這裡，希望可以活過來，五年後來這裡跟書店告別！」龍應台不捨說，也問大家有沒有「不朗讀會睡不著的？」她提到，沉默文字一點都不發出聲音，事實上文字的聲音是最深最長，最永久的，「文學永遠在我們的心裡」。

國中英文老師郭紋因是潮州人。她說，五年前也參加簽書會，學校推動閱讀都會發金石堂禮券當禮物，金石堂從兩層樓變一樓，還是走到這一天，看到陪伴多年金石堂將步入歷史很不捨，仍希望潮州有書店存在，現在短視頻對學生影響大，她觀察到學生較無法靜心，也只能用簡短文字表達內心感受。

潮州金石堂開設廿七年，因租約到期三月一日熄燈，金石堂也撤出屏東縣。金石堂總部說，因門市經營策略轉型，將以百貨為主。

