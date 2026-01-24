有感搖晃！宜蘭近海22:26發生規模4.3地震 最大震度4級

2026年1月24日晚上22時26分，宜蘭縣近海發生規模4.3的有感地震，地震深度約16.7公里，震央位於宜蘭縣政府南方約40.9公里處。此次為淺層地震，釋放的能量屬中等規模，震動範圍涵蓋花蓮、宜蘭等地，民眾普遍感受到搖晃。

最大震度4級地區:花蓮縣、宜蘭縣

本次地震最大震度為4級，出現在花蓮縣和平鄉和宜蘭縣南澳鄉。4級的中震程度通常會使部分居民感到驚恐與不安，睡夢中的人多數會被驚醒，部分家具可能移動或物品掉落。建議民眾於地震發生時，立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，並留意家中可能的二次災害，如家具傾倒或物品滑落。震後請檢查住家基本安全，留意官方發布的災情資訊及指示。

最大震度1級地區:桃園市、臺中市、南投縣、新北市

桃園市、臺中市、南投縣及新北市等地震度為1級，表現為微震，處於靜止狀態時能輕微感受到搖晃。通常不會造成結構損壞，民眾無須過度緊張，但仍建議保持警覺並檢視周遭環境安全，避免震動中可能引起的小意外。

地震規模與震度系統不同，規模表現地震能量大小，震度則為地面搖晃強度等級。此次地震屬極淺層，地震波傳播時間短，造成部分地區明顯搖晃。鑒於未達大型災害規模，仍請居民依照防震守則行事，準備應急物資，並保持通訊順暢，注意可能餘震。

