有感搖晃！宜蘭近海22:26發生規模4.3地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
22:26宜蘭縣近海發生規模4.3有感地震。圖／取自氣象署官網
22:26宜蘭縣近海發生規模4.3有感地震。圖／取自氣象署官網

2026年1月24日晚上22時26分，宜蘭縣近海發生規模4.3的有感地震，地震深度約16.7公里，震央位於宜蘭縣政府南方約40.9公里處。此次為淺層地震，釋放的能量屬中等規模，震動範圍涵蓋花蓮、宜蘭等地，民眾普遍感受到搖晃。

最大震度4級地區:花蓮縣、宜蘭縣

本次地震最大震度為4級，出現在花蓮縣和平鄉和宜蘭縣南澳鄉。4級的中震程度通常會使部分居民感到驚恐與不安，睡夢中的人多數會被驚醒，部分家具可能移動或物品掉落。建議民眾於地震發生時，立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，並留意家中可能的二次災害，如家具傾倒或物品滑落。震後請檢查住家基本安全，留意官方發布的災情資訊及指示。

最大震度1級地區:桃園市、臺中市、南投縣、新北市

桃園市、臺中市、南投縣及新北市等地震度為1級，表現為微震，處於靜止狀態時能輕微感受到搖晃。通常不會造成結構損壞，民眾無須過度緊張，但仍建議保持警覺並檢視周遭環境安全，避免震動中可能引起的小意外。

地震規模與震度系統不同，規模表現地震能量大小，震度則為地面搖晃強度等級。此次地震屬極淺層，地震波傳播時間短，造成部分地區明顯搖晃。鑒於未達大型災害規模，仍請居民依照防震守則行事，準備應急物資，並保持通訊順暢，注意可能餘震。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

台南21:32發生規模3.7地震 最大震度3級、3縣市有感搖晃

臺東卑南鄉12:02發生規模3.8淺層地震 最大震度2級

台南山城地震一年受損房屋修好一半 市府宣示要提振經濟

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運...

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

台南21:32發生規模3.7地震 最大震度3級、3縣市有感搖晃

1月24日晚間9時32分，台南東山區附近發生芮氏規模3.7地震，最大震度達3級，主要影響台南、高雄及嘉義部分地區。

