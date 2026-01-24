從鶯歌到好萊塢 藝術家王尋向動畫取經創新雕塑

自幼學習雕刻，卻投身3D動畫工作數年，參與製作多部好萊塢電影，今年64歲的藝術家王尋從未忘記創作志業，更運用動畫經驗開創獨特作品，近期在台中個展發表「數位時代雕塑」。

王尋本名王建雄，美籍台裔，1962年生於台灣，年幼時於鶯歌一帶學習傳統雕刻技藝；1989年畢業於國立台灣藝術大學雕塑系，同年獲得第16屆台北市立美術館美展雕塑類第1名後便出國深造，先於紐約視覺藝術學院進修1年，2年後又取得紐約理工學院電腦動畫碩士學位。

王尋向中央社記者表示，在鶯歌長大，讓他自小就喜愛陶藝、雕塑，從15、16歲就會幫人製作陶胚來賺錢，「我以前也不愛念書啦，所以很早就確定自己志向，就是要創作。」對許多有心投身藝術的學子來說，美工科是當年第一志願，他回憶當時選了雕塑，還被人說他真是「怪胎」。

王尋說，他在學校奠定雕塑的基礎，但對於創意有更多渴求，因此決定前往紐約求學，「我想說學費那麼貴，在整個紐約大環境下，我可以去自學一些本來就想學的，當時動畫剛開始發展，有批人去學校開了新的系所，我想我就要去學新的東西，所以我是台灣第一批人去唸動畫。」

1996年至2007年，王尋任職於美國知名視覺特效公司 Rhythm and Hues Studio，從事雕塑及電腦模型工作達近12年，曾參與製作電影包含「黃金羅盤」、「加菲貓1&2」、「納尼亞傳奇」、「夜魔俠」、「X戰警2」、「哈利波特：神秘的魔法石」等，2001年以卓越雕塑及3D動畫特殊才能獲美國永久居留權。

王尋苦笑說，現在說來輕鬆，但隻身旅外生活並不容易，「我的同事中，有人從NASA出來，有人哈佛畢業，我不是什麼大咖，但我還是有尊嚴的。」他舉例，像一開始打字慢，每個人都在等他，很難受，「但我又覺得我不能給台灣人丟臉，一定要撐起來，就是這樣子打磨自己走過來。」

王尋在2007年返台，開始陸續發表多年累積未發表的雕塑作品。他說，在動畫行業時，他持續在製作雕塑，既是抒壓、也是真的喜愛創作；每當在動畫工作碰到新元素，他便會嘗試運用到雕塑中，「像是我做『時差雕塑』，很多人體動作都是有動畫的影子，如果我沒做動畫，是不可能會有這樣的作品。」

台中大河美術藝廊近期推出王尋個展「串流虛擬與實境之間」，包括他最新的「數位時代雕塑」作品，再造當代雕塑新風景，也展出過往「時差雕塑」、「視差雕塑」、「人生系列雕塑」等。他說，過去大半生追求頂尖知識與技術，期望未來能以此為養分，持續推陳出新發表新作。

王尋個展「串流虛擬與實境之間」現於台中大河美術展出至2月8日；另在首屆「藝軒」也展出作品至26日，地點在台北「大院子」。