聯合新聞網／ 台北訊
台南市東山區發生規模3.7有感地震。圖／取自氣象署官網
台南市東山區發生規模3.7有感地震。圖／取自氣象署官網

1月24日晚上9時32分45秒，台灣台南市東山區附近發生一場芮氏規模3.7的有感地震。地震震源深度約7.8公里，屬於淺層地震。震央位於台南市政府東北方約45.3公里處。此次地震造成台南市曾文區最大震度達3級，附近高雄市及嘉義縣亦有不同程度震感。

最大震度3級地區：台南市

台南市曾文區感受到3級弱震，震動明顯，房屋及門窗產生輕微搖動。3級震度代表多數人能明顯感受到搖晃，靜止車輛也會有明顯晃動感。政府提醒民眾立即檢查家中有無傢俱翻倒、物品掉落，注意居家用火用電安全，並注意收聽官方地震資訊與指示。此震度級別下，建議民眾採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，並避免在搖晃期間慌張逃跑。

最大震度2級地區：高雄市

高雄市部分地區感受到2級輕震搖晃，燈具及懸掛物輕微擺動。此級震度多數人可感覺，有輕微晃動但通常不會造成物品跌落。提醒住戶留意日常生活中的安全，避免站立於不穩固物體旁。

最大震度1級地區：嘉義縣

嘉義縣部分區域有微弱震感，多在靜止狀態下感覺微小晃動，屬於1級震度範圍。此級震度不會對結構造成影響，民眾無須過度擔心，但仍建議保持警覺。

本次地震深度屬淺層，有感搖晃時間短暫，無重大災害通報。由於震度未超過3級，民眾應以防震準備及災害預防為主，切勿恐慌。遇有餘震，請依照防震守則，保持冷靜，確保自身安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 嘉義 台南

相關新聞

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運...

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

台南21:32發生規模3.7地震 最大震度3級、3縣市有感搖晃

