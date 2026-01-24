台南21:32發生規模3.7地震 最大震度3級、3縣市有感搖晃

1月24日晚上9時32分45秒，台灣台南市東山區附近發生一場芮氏規模3.7的有感地震。地震震源深度約7.8公里，屬於淺層地震。震央位於台南市政府東北方約45.3公里處。此次地震造成台南市曾文區最大震度達3級，附近高雄市及嘉義縣亦有不同程度震感。

最大震度3級地區：台南市

台南市曾文區感受到3級弱震，震動明顯，房屋及門窗產生輕微搖動。3級震度代表多數人能明顯感受到搖晃，靜止車輛也會有明顯晃動感。政府提醒民眾立即檢查家中有無傢俱翻倒、物品掉落，注意居家用火用電安全，並注意收聽官方地震資訊與指示。此震度級別下，建議民眾採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，並避免在搖晃期間慌張逃跑。

最大震度2級地區：高雄市

高雄市部分地區感受到2級輕震搖晃，燈具及懸掛物輕微擺動。此級震度多數人可感覺，有輕微晃動但通常不會造成物品跌落。提醒住戶留意日常生活中的安全，避免站立於不穩固物體旁。

最大震度1級地區：嘉義縣

嘉義縣部分區域有微弱震感，多在靜止狀態下感覺微小晃動，屬於1級震度範圍。此級震度不會對結構造成影響，民眾無須過度擔心，但仍建議保持警覺。

本次地震深度屬淺層，有感搖晃時間短暫，無重大災害通報。由於震度未超過3級，民眾應以防震準備及災害預防為主，切勿恐慌。遇有餘震，請依照防震守則，保持冷靜，確保自身安全。

