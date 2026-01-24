副總統：紙風車兒藝工程20周年 不放棄任何一個孩子

副總統蕭美琴今天觀賞「紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出」後致詞表示，紙風車20年來走遍全台368個鄉鎮市區，無論多麼偏遠、條件多麼艱難，始終秉持「不放棄任何一個孩子」精神，透過有溫度的表演藝術，陪伴一代又一代孩子成長。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統下午觀賞「紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出」，她致詞時表示，今天抱著非常感動的心情，和大家一起見證「紙風車368兒童藝術工程」20週年特別演出。20年來，她以志工身分陪伴紙風車，從早期「319鄉村兒童藝術工程」到現今的「368鄉鎮市區藝術工程」，在每一個鄉鎮呈現紙風車的精神，實屬不易。

副總統提到，紙風車的精神不只是兒童表演藝術工程，更是「不放棄任何一個孩子」的精神。不論多偏遠，要上山、要渡海，即便某個鄉鎮1年當中出生的孩子不到10人，紙風車也不會放棄他們；不論面對經費籌措、倉庫火災、疫情等困難，紙風車團隊就像「唐吉軻德」一樣，不斷地自問能否堅持下去、達成夢想。

副總統說明，但因為有好多「天使」的陪伴，讓紙風車能更有力量，讓第3輪巡演能持續下去，感謝有各種不一樣的天使一直守護著紙風車，也守護著每一位觀看紙風車的小朋友們。

副總統分享，第1群天使是所有的表演藝術者，每次完美表演的背後，是許多次的創意、編舞、排演、練習，以及風吹日曬雨淋、不放棄的精神，讓民眾可以看到歡笑及精彩演出。

副總統認為，即使現在時代一直在改變，很多小朋友每天使用平板、手機及人工智慧（AI），但是在成長的路上，不會忘記這種「有溫度」的表演藝術，這是AI無法創造的溫度、啟發及美學，希望表演藝術者們能繼續堅持下去，並帶給社會不斷持續的溫度。

副總統談及，第2群天使是陪著孩子成長的董事、夥伴們，感謝大家以不同方式出錢出力，帶給偏鄉歡笑。第3群天使則是每一位帶著微笑的小朋友們，透過表演藝術認識自己的土地、成長的鄉鎮，在成長過程中有更多歡笑。而許多過去看紙風車劇團的孩子，長大後也帶著第2代來看表演，期盼這樣的精神能代代傳承。

副總統強調，創辦人李永豐20年來秉持熱情精神，走訪鄉鎮舉辦多場表演，也成立「椅子會」，盼集結眾人的力量，讓「368兒童藝術工程」能持續下去，也期盼每一位小朋友像紙風車創意顧問吳靜吉博士的書「青年的四個大夢」一樣，都能擁有自己的夢想。

最後，副總統再次感謝所有天使們，盼共同繼續努力，讓台灣更好。

紙風車文教基金會董事長陳進財表示，20年來感謝所有志工、贊助者、協力者和表演者，「大家辛苦了，因為有你們，紙風車才能被社會肯定，這條路需要大家的支持，繼續走下去」。

紙風車文教基金會執行長張敏宜指出，20週特別演出是一項成年禮，也是新的開始，為了讓多年累積的善意能持續輪轉，基金會同步啟動全新勸募計畫「椅子會」，期盼讓更多孩子有機會接觸表演藝術。