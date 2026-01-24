昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運並無禁止使用行動電源，也不會勸阻或制止使用行動電源」，也對溝通落差、造成大家困擾而致歉。

北捷公共事務處副處長謝欣豫表示，有關於在捷運裡面使用行動電源情，北捷今天3點補充。第一，目前沒有任何法令規定，在捷運裡面不可以攜帶或使用行動電源，所以絕對不會禁用。除此之外，北捷也不會採取「勸阻」或「制止」的動作，請大家不用太擔心。

謝欣豫說，第二，北捷昨天新聞稿跟記者會是陳述2個重點。一是面對包括最近國內外發生的電池自燃、冒煙狀況，的確對公共安全造成很大威脅；台北捷運公司已經在各車站跟人員訓練上，做了緊急應變的訓練跟準備。

他指出，二是提醒大家共同關注這個議題，所以北捷希望大家搭捷運時盡量不要使用。「從頭到尾，我們不可能去禁用，也不會去制止或勸阻大家來使用」，但是請大家共同關切自己跟公共的安全。

謝欣豫提到，第三是車站人員與設備，北捷會持續精進、加強訓練。萬一真的又發生類似狀況，北捷有信心要求同仁於第一時間能夠適當處置。

媒體詢問今日臨時緊急說明，是因民眾有誤解？謝欣豫坦言，在社群或媒體上有些討論，很多部分北捷也很關注，但希望大家不要誤會，如果造成大家困擾，在這裡表示歉意。他強調，北捷出發點很簡單，希望能夠確保大家搭捷運的安全。

不過，北捷昨日記者會聯訪回應「如果有同仁在巡視的過程當中，發現旅客使用行動電源，將委婉勸導並予以制止。」謝欣豫說，如果在溝通上有一些些的落差、造成大家困擾，也是北捷今天要跟大家致歉的地方。