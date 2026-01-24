快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷公共事務處副處長謝欣豫晚上在台北捷運中山站針對民眾使用行動電源說明，表示台北捷運不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源，並持續加強人員緊急應變，造成困擾謹表歉意。記者蘇健忠／攝影
北捷公共事務處副處長謝欣豫晚上在台北捷運中山站針對民眾使用行動電源說明，表示台北捷運不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源，並持續加強人員緊急應變，造成困擾謹表歉意。記者蘇健忠／攝影

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運並無禁止使用行動電源，也不會勸阻或制止使用行動電源」，也對溝通落差、造成大家困擾而致歉。

北捷公共事務處副處長謝欣豫表示，有關於在捷運裡面使用行動電源情，北捷今天3點補充。第一，目前沒有任何法令規定，在捷運裡面不可以攜帶或使用行動電源，所以絕對不會禁用。除此之外，北捷也不會採取「勸阻」或「制止」的動作，請大家不用太擔心。

謝欣豫說，第二，北捷昨天新聞稿跟記者會是陳述2個重點。一是面對包括最近國內外發生的電池自燃、冒煙狀況，的確對公共安全造成很大威脅；台北捷運公司已經在各車站跟人員訓練上，做了緊急應變的訓練跟準備。

他指出，二是提醒大家共同關注這個議題，所以北捷希望大家搭捷運時盡量不要使用。「從頭到尾，我們不可能去禁用，也不會去制止或勸阻大家來使用」，但是請大家共同關切自己跟公共的安全。

謝欣豫提到，第三是車站人員與設備，北捷會持續精進、加強訓練。萬一真的又發生類似狀況，北捷有信心要求同仁於第一時間能夠適當處置。

媒體詢問今日臨時緊急說明，是因民眾有誤解？謝欣豫坦言，在社群或媒體上有些討論，很多部分北捷也很關注，但希望大家不要誤會，如果造成大家困擾，在這裡表示歉意。他強調，北捷出發點很簡單，希望能夠確保大家搭捷運的安全。

不過，北捷昨日記者會聯訪回應「如果有同仁在巡視的過程當中，發現旅客使用行動電源，將委婉勸導並予以制止。」謝欣豫說，如果在溝通上有一些些的落差、造成大家困擾，也是北捷今天要跟大家致歉的地方。

台北捷運 記者會 行動電源

延伸閱讀

台北捷運表歉意 不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

霧煞煞...搭捷運可用行動電源？北捷今重申：勸導並「制止」

相關新聞

文字遊戲遭罵爆道歉！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止。消息一出，引發各界輿論，批北捷玩...

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

行動電源之亂「急轉彎」 北捷道歉稱溝通落差

北捷將加強宣導「請勿使用行動電源」議題延燒，昨稱會向使用者勸導並制止，歷經一日輿論發酵，今晚緊急開記者會，強調「台北捷運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。