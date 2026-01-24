台北捷運表歉意 不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源

北捷公共事務處副處長謝欣豫晚上在台北捷運中山站針對民眾使用行動電源說明，表示台北捷運不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源，並持續加強人員緊急應變，造成困擾謹表歉意。台北捷運公司強調，由於目前並沒有任何法令禁止旅客攜帶或使用行動電源，也不會採行勸阻或制止等措施，請旅客不必擔心。

謝欣豫表示台北捷運23日的新聞發布，是說明為維護公眾安全，希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止。造成大家的困擾，台北捷運公司謹表歉意！

台北捷運指出，全線車站已配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，將持續加強人員緊急應變，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，將立即依消防單位建議進行緊急處置。