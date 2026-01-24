快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

聽新聞
0:00 / 0:00

文字遊戲遭罵爆道歉！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，今致歉並表示，不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源。記者潘俊宏／攝影
台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，今致歉並表示，不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源。記者潘俊宏／攝影

台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止。消息一出，引發各界輿論，批北捷玩文字遊戲，不知到底可不可用；北捷今日晚間發聲，「不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源，並持續加強人員緊急應變，造成困擾謹表歉意。」

北捷強調，由於目前並沒有任何法令禁止旅客攜帶或使用行動電源，北捷也不會採行勸阻或制止等措施，請旅客不必擔心。

北捷表示，昨日新聞發布是說明為維護公眾安全，希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止，「造成大家的困擾，台北捷運公司謹表歉意。」

北捷指出，全線車站已配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，將持續加強人員緊急應變，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，將立即依消防單位建議緊急處置。

台北捷運 捷運公司 行動電源

延伸閱讀

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

霧煞煞...搭捷運可用行動電源？北捷今重申：勸導並「制止」

行動電源起火免驚！專家教這招：在家丟馬桶、搭捷運備防火小物

相關新聞

文字遊戲遭罵爆道歉！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止。消息一出，引發各界輿論，批北捷玩...

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

台積電2024年起在美國西南部鳳凰城設廠，後續還要擴大對美投資，台灣員工頻繁往返當地，連星宇航空都開設直飛鳳凰城航線。在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。