文字遊戲遭罵爆道歉！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」
台北捷運公司昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止。消息一出，引發各界輿論，批北捷玩文字遊戲，不知到底可不可用；北捷今日晚間發聲，「不會勸阻或制止搭乘捷運使用行動電源，並持續加強人員緊急應變，造成困擾謹表歉意。」
北捷強調，由於目前並沒有任何法令禁止旅客攜帶或使用行動電源，北捷也不會採行勸阻或制止等措施，請旅客不必擔心。
北捷表示，昨日新聞發布是說明為維護公眾安全，希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止，「造成大家的困擾，台北捷運公司謹表歉意。」
北捷指出，全線車站已配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，將持續加強人員緊急應變，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，將立即依消防單位建議緊急處置。
