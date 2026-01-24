日本歌舞劇「忍者亂太郎」 台北動漫節將登場

快訊

中央社／ 台北24日電

日本動畫「忍者亂太郎」自1993年開播至今，在台灣也是家喻戶曉的高人氣作品。2010年日本以此延伸出2.5次元歌舞劇，每年持續演出，在2月台北國際動漫節也將登台。

「忍者亂太郎」是日本NHK的長壽動畫節目之一，長年深受不同世代觀眾的喜愛，並延伸發展為電影、音樂劇與舞台劇等多種作品，其原作則是日本漫畫家尼子騷兵衛的作品「落第忍者亂太郎」。

台灣東販透過新聞稿表示，以「忍者亂太郎」改編的歌舞劇，是1部以忍術學園高年級學生為主角，融合搞笑、精彩打鬥和動作場面的原創故事音樂劇，在眾多粉絲支持下，至今已是日本 「2.5 次元舞台」的代表作之一，此次將在台北國際動漫節的攤位展示及舞台演出。

此外，「忍者亂太郎」攤位區也將在動漫節現場發放「尼子騷兵衛漫畫畫廊」的入場券及贈品，「尼子騷兵衛漫畫畫廊」是2024年在日本尼崎市正式開幕的空間，該畫廊以作品中的「忍術學園」為主題，並展示尼子騷兵衛的畫作。

日本歌舞劇「忍者亂太郎」將在2月7日上午11時及下午5時、2月8日上午11時演出，地點在台北國際動漫節的日本館舞台。

日本 忍者 舞台

