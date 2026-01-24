快訊

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

黑煙竄天！高雄蝦料理店2層樓全面燃燒 畫面嚇壞路人「現場味道很重」

珍古德視死亡為一場冒險 唐獎專題影片台北首映

中央社／ 台北24日電

唐獎永續發展獎得主珍古德去年過世，畢生奉獻動物權利與環保。唐獎基金會籌拍2年的專題影片，今天在台北首映，呈現珍古德生前受訪片段，她將死亡視為一場冒險，讓人為之動容。

「從叢林到世界—珍古德的自然使命」專題影片今天下午在台北首映，吸引上百人到場，許多是親子一同觀賞，現場氣氛溫馨。

影片導演龔邦華回憶訪談過程，最讓她動容的是珍古德（Jane Goodall）有一段談及「死亡」，高齡90多歲的她將死亡視為一場冒險，正面看待這件眾人所畏懼的事情。去年10月得知珍古德工作到最後一刻、在睡夢中辭世，龔邦華當下覺得，珍古德真的要從事另一場冒險了。

讓龔邦華遺憾的是，珍古德的這一次冒險，世人無法再聽她分享歷程。不過，龔邦華說，珍古德留下的精神遺產，就是告訴人們，在亂世之中不要放棄希望；她總是不斷鼓舞周遭的人，堅信即便一件非常簡單的事情，只要持續做，就會變得不平凡。

國際珍古德教育及保育協會中華民國總會執行長郭雪貞回憶多年來的相處，形容珍古德非常調皮，不覺得自己年紀大，也不喜歡別人幫助她。曾經一起走路時，珍古德說：「不要再跟我說小心了。」眼見郭雪貞還是不時提醒，珍古德看到路上有空隙都搶先說「小心」；旅程中就是這樣開著玩笑，增添不少樂趣。

此外，珍古德到哪都堅持自己提隨身物品，而且是一手提一包，覺得這樣才能「平衡」。郭雪貞回憶，東亞國家比較敬老尊賢，外人看到沒人幫珍古德拿東西，可能會大嘆「世風日下」。後來郭雪貞不得不跟珍古德溝通：「現在每個人都覺得我罪大惡極。」珍古德才勉強把一小包托給她幫忙提。

郭雪貞也提到，珍古德生前最後一年，仍不斷到世界各地傳遞理念。去年6月她到訪台灣，過程中因感冒有些不適，但仍堅持演講、接受問答到最後，珍惜與現場2000多人互動的機會。

隔天飛到日本，接待的校長也察覺珍古德的不適，問說是否需要輪椅？珍古德馬上拒絕，挺直腰桿回到現場。郭雪貞不忍，嚴詞要求她坐著演講，甚至揚言說不這樣做的話，就不讓她繼續講了。誰知珍古德馬上回嘴說：「你們這樣做，我就再也不去台灣、日本了。」見到這樣小孩子式的賭氣，郭雪貞也只能認輸。

長榮大學近年將珍古德創辦的「根與芽」行動，轉化為正規教育。環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜提到，二仁溪環境改善過程中，亟需污水下水道建設，珍古德正好有機會與當時的台南市長賴清德見面，便找機會傳達訴求。

當時珍古德沒有直接開口，而是說，她知道台南市有在規劃污水下水道，希望2年後能再回到二仁溪，與市長一起為工程揭幕。珍古德的智慧，讓一旁的洪慶宜非常感動，「她知道如何幫助一個地方，也知道如何去鼓舞人。」

台達電文教基金會副董事長郭珊珊也分享，珍古德走到任何地方，總是能為環境工作者打上強心針。台達電推動珊瑚復育，難免有「愚公移山」的感覺，珊瑚白化總是一片又一片，復育卻只能一株一株做；這時她就會想到珍古德的話，只要每天生活上做一點小小改變，就會對社會有很大的幫助。

郭珊珊提到，珍古德年輕時在非洲，總是穿著卡其短褲工作，就有人酸言酸語，說她能獲得如此關注，都是靠那一雙美腿。珍古德聽到後沒有生氣，反而說如果真是這樣，那就靠這雙腿吧！希望爭取到更多的資源、更多的機會，去做他們想做的事。

郭珊珊說，珍古德的經歷鼓舞了很多女性工作者，尤其遇到這些莫名其妙的情況時，更要問心無愧、理直氣壯，以更努力的工作證明自己。

唐獎基金會執行長陳振川表示，珍古德一生到訪台灣20多次，對環保教育有很大的貢獻；雖然珍古德已經離世，唐獎仍會將她的精神和理念繼續傳播給全世界。

珍古德 唐獎

延伸閱讀

台達電、奇鋐 挑長天期

台達電市值超車鴻海⋯股民憂股價飆太快！網猜原因：電力先漲一波

影／看《紙風車20週年》紀錄片首映 贈送《青年的四個大夢》

《沙丘：第二部》首映造型變蠟像！千黛亞蠟像「戴上訂婚戒指」亮相紐約杜莎夫人

相關新聞

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29...

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3...

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

北捷昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止，此話到底是宣導或禁止，引發討論。綠營認為...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

台積電2024年起在美國西南部鳳凰城設廠，後續還要擴大對美投資，台灣員工頻繁往返當地，連星宇航空都開設直飛鳳凰城航線。在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。