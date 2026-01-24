快訊

台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院近期一項登上期刊的研究顯示，國內球黴菌症患者過去非常少見，但2020年開始已累計13例，多數患者為赴美半導體產業勞工。本報資料照片
台積電2024年起在美國西南部鳳凰城設廠，後續還要擴大對美投資，台灣員工頻繁往返當地，連星宇航空都開設直飛鳳凰城航線。在產業外移隱憂之外，台積電對美投資可能導致美國西南部獨有的肺部傳染病「球黴菌」被引入台灣。台大醫院近期一項登上期刊的研究顯示，國內球黴菌症患者過去非常少見，但2020年開始已累計13例，多數患者為赴美半導體產業勞工。

台大醫院指出，球黴菌症是一種在美國西南部、墨西哥及中南美洲常見的肺部傳染病。其致病原為球黴菌，民眾於建築施工、戶外作業或風暴環境中吸入含有球黴菌關節孢子的塵土後，可能因此感染，約40%感染者在暴露後1至4週內出現症狀，包括倦怠、咳嗽、呼吸困難、頭痛及肌肉酸痛等。絕大多數患者可於數週內自行緩解，僅少數症狀較為嚴重或免疫力低下者需使用抗黴菌藥物治療。

台大醫院刊登在台灣醫誌（JFMA）的研究指出，2021年之前，國內僅有零星境外移入球黴菌症感染案例，回溯研究發現2000年1月1日，截至2025年5月31間，共新增13名患者，多數患者為2020年起台灣半導體產業於美國亞利桑那州擴廠，而赴當地工作的勞工或商務人士，研判境外移入與台灣半導體產業在美國快速擴張有關，台灣亟須建立快速的球黴菌診斷工具，提升臨床應變能力。

台大醫學院感染科教授黃立民說，球黴菌感染具強烈地域性，僅在美國西南部被發現，我國半導體、晶片產業員工，赴美國南部出差工作，接觸當地沙土，可能暴露於球黴菌，也可能是當地員工感染球黴菌，與我國員工接觸時傳染，再被帶回台灣行程境外移入病例，球黴菌傳染性高，但發病率低，若吸入量不多，民眾免疫系統夠強，就不容易發病。

黃立民示警，球黴菌感染後，必須合併免疫系統不健全才會發病，潛伏期可能長達2年以上，癌症化療、服用免疫抑制劑藥品患者，或被病毒感染導致免疫力下降的病人等，是發病的高危險群，但這並不常見，感染球黴菌後發病的個案並不多，建議赴美工作的台灣民眾多注意個人衛生，減少暴露於野外環境，回到台灣後如出現症狀，應佩戴口罩，並儘快到醫院治療。

