芭樂配泰式酸辣醬！7-ELEVEN「東南亞美食」新貨到　首推「就醬吃芭樂」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN經營鮮果玩出新高度，首度開發話題新品「就醬吃芭樂」。圖／7-ELEVEN提供
東南亞美食勢力崛起，7-ELEVEN自2024年起針對廠辦、工業區、交轉站等特定商圈設置「東南亞商品專區」，至今全台已有近400家門市，並引進超過百種東南亞熱門商品，長銷冠軍以東南亞泡麵最受歡迎，位於廠辦商圈的門市業績最佳，人氣夯品包括「印尼營多炒麵」、「越南G7三合一即溶咖啡」、「菲律賓7D芒果乾」、「印尼garuda蒜味花生」等，即日起至2月3日「東南亞商品專區」任選2件7折起。

7-ELEVEN經營鮮果玩出新高度，這次將東南亞菜系調味靈感運用到水果上，新品「就醬吃芭樂」1月26日起全台門市開賣，清脆爽口的芭樂切片搭配獨特泰式酸辣醬，酸、顛覆芭樂只能配甘梅粉的既定印象，當成開胃小菜或餐後解膩小點都很對味。

隨著多元文化與新住民人口增加，在台飲食文化朝多元共融發展，7-ELEVEN觀察發現南洋口味的鮮食已連3年雙位數成長，像是去年底全新推出「越式牛肉河粉（售價109元）」，越南直輸河粉搭配川燙牛肉與高湯，另附檸檬汁增添道地風味，即日起至2月3日購買湯麵全品項，搭配CITY TEA奶茶、奶蓋系列飲品（含現萃茶／不可思議茶Bar）享單杯49元優惠。

7-ELEVEN國際精品專櫃亦持續擴大東南亞系列選品，近年東南亞進口零食憑藉「獨特重口味」與「旅遊回台必買伴手禮」成為門市長銷人氣王，導入品項也持續增加，如泰國熱銷的「Bento辣味魷魚」（香蒜／香辣口味）年銷售近70萬包；越南Tan Tan系列「蒜辣花生／芥末青豆／蒜辣脆皮花生」等休閒零食年銷售逾13萬瓶。2月4日起7-ELEVEN將獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「SuperRing東方芝士圈」，香濃起司粉鹹甜涮嘴、搭配可愛圓圈造型，2月4日至3月17日國際精品專櫃指定商品任選第2件5折。

7-ELEVEN自2018年起ibon便利生活站即導入菲律賓、越南、泰國、印尼4國代收款項服務，每年都有百萬人次使用，其中移工境外匯款使用市占逾8成。2024年起ibon便利生活站提供「外語服務」選項，服務至今已吸引超過200萬人次使用 ，其中又以「移工匯款」、「列印服務」、「包裹寄取」與「叫車服務」等最受外籍人士青睞。

針對外籍旅居需求包裹寄送服務，ibon便利生活站提供包裹寄取服務，陸續導入多元語系操作介面，目前已有英文、日文、印尼文、越南文、泰文及菲律賓文；2025年交貨便服務的電子地圖則導入英文、印尼文、菲律賓文、越南文，日文、泰文；OPENPOINT APP也提供中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文、泰文等多語系友善操作介面。

7-ELEVEN針對特定門市商圈需求，2024年起至今已在近千家門市設置專屬語言版本的活動海報、關懷友善墊板等，目前已有英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國與菲律賓等語言。CITY系列現調飲品為便利外籍人士點餐需求，已提供英文、印尼、越南、泰國與菲律賓等8國語系菜單，打造國際化的現調飲料體驗。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN新品「就醬吃芭樂」，清脆爽口的芭樂切片搭配獨特泰式酸辣醬，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「越式牛肉河粉」，即日起至2月3日購買湯麵全品項，搭配CITY TEA奶茶、奶蓋系列飲品（含現萃茶與不可思議茶Bar）享單杯49元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2024年起針對廠辦、工業區、交轉站等特定商圈設置「東南亞商品專區」，至今全台已有近400家門市。圖／7-ELEVEN提供
2月4日起7-ELEVEN將獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「SuperRing東方芝士圈」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN針對特定門市商圈需求，2024年起至今已在近千家門市設置專屬語言版本的活動海報、關懷友善墊板。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將東南亞菜系調味靈感運用到水果上，新品「就醬吃芭樂」1月26日起全台門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN國際精品專櫃持續擴大東南亞系列選品，泰國熱銷的「Bento辣味魷魚」年銷售近70萬包。圖／7-ELEVEN提供
