全台逾百萬獨居戶！民團辦獨居老人圍爐 他打鼓、騎重機翻轉印象

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
72歲鄒先生上台與東森集團副總裁廖尚文合唱台語歌曲「來去台東」，他說因為不熟悉台語，前一晚還把發音寫下來練習。記者林琮恩／攝影
農曆春節將至，失智老人基金會承辦的台北市萬華老人服務中心今舉辦獨居老人春節圍爐活動，近百位獨居長者齊聚提前圍爐。獨居長者不等於弱勢，一名72歲長者鄒先生，因子女都在國外，如今獨居生活，他退休前曾組樂團擔任鼓手，獨居後仍在家打鼓為樂，並邀朋友在家裡喝茶、聽音樂，「雖然獨居，但我每天還是很忙的！」

鄒先生說，他退休前組的樂團叫「水晶合唱團」，他擔任鼓手，與其他團員定期在台北國賓飯店表演，退休獨居之後，他在家中擺設一組電子鼓，平時除維持打鼓興趣之外，仍穩定工作，並在閒暇之餘邀請朋友到家裡聆賞音樂，雖因膝蓋不適，無法再騎重機，但幾乎天天都騎車外出，且每天行走超過5千步，保持忙碌，與人互動、走出家門，讓他獨居人生多彩多姿。

全台65歲以上人口比率攀升，獨居長者人數也隨之增加，根據內政部最新統計，全國65歲以上人口已達20.06%，人數高達467萬人；65歲以上獨居的「單人戶」，占全國戶數12.27%，數量達118萬戶。台北市為全台高齡化最明顯行政區之一，列冊關懷獨居長者高達1萬177人，萬華區65歲以上人口，高達4萬4千人，也是全台北市獨居長者集中度最高行政區，1910人列冊關懷，占全市近2成。

失智老人基金會執行長鄧世雄說，春節是團員與祝福的節氣，卻是長者最容易感到孤單的時刻，基金會經營的萬華老人服務中心，每年均舉辦圍爐活動，透過備糧袋與陪伴，讓長者感受到未被遺忘。萬華老人福利中心除提供送餐關懷服務，確保長者基本生活所需，也舉辦長青學苑，規劃多元課程，鼓勵長者持續學習、拓展社交連結，年滿60歲之民眾皆可報名參加。

農曆春節將至，寒流陸續報導，失智老人基金會承辦的台北市萬華老人服務中心，今天舉辦獨居老人春節圍爐活動，近百位獨居長者齊聚餐廳提前圍爐。記者林琮恩／攝影
失智老人基金會執行長鄧世雄說，春節是團員與祝福的節氣，卻是長者最容易感到孤單的時刻，基金會經營的萬華老人服務中心，每年均舉辦圍爐活動，透過備糧袋與陪伴，讓長者感受到未被遺忘。記者林琮恩／攝影
72歲長者鄒先生，因子女都在國外，而呈現獨居狀態，他退休前曾組樂團擔任鼓手，獨居之後仍在家打鼓為樂，並邀請朋友在家裡喝茶、聽音樂，「雖然獨居，但我每天還是很忙的！」記者林琮恩／攝影
獨居老人 北市 春節

