出血占大宗…台灣產婦死亡率高於日韓 專家指基層1作法若出事難應變

衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3年反轉下降。針對報告顯示死亡原因以大出血、肺栓塞及羊水栓塞為主因。台灣婦產科學會秘書長黃建霈表示，隨著產婦年齡上升、飲食西化及體質影響，的確會較易造成，仍要提醒早一點於健康體質生育，有效降低生育風險。

根據報告指出，2024年受理生產事故救濟統計297件申請案件中，小於20歲的有3件，占1.0%；20至24歲有15件，占5.1%；25至29歲有53件，占17.8%；30至34歲有96件，占 32.3%；35至39歲有95件，占32.0%；40歲以上有35件，占11.8%。

而7年來事故產後大出血案件數53件、占30.5%；次之血管栓塞／肺栓塞共34件、占19.5%；第三羊水栓塞共32件、占18.4%。黃建霈說明，產後大出血占最高，不過產後大出血經適當處理，大部分會將子宮切除，因此導致死亡相對少見。

黃建霈說，反而栓塞造成的死亡較高，肺栓塞為例，發生率約千分之一、死亡率約3％至5%；羊水栓塞發生率約萬分之一，死亡率約60至80%，加上羊水栓塞無法預防，所以個案數雖不多，但嚴重程度較高。

以40歲以上產婦發生生產事故風險最高，為3.32‰；35至39歲居次，為2.89‰；小於20歲為2.17‰；30至34歲為1.93‰；25至29 歲為1.73‰；20至24歲為1.55‰。

黃建霈也說，目前認為肺栓塞跟孕婦年紀愈來愈大、飲食的西化、藥物或本身有一些疾病會影響到血管容易栓塞的體質，所以導致比例愈來愈常見。現在推動預防肺栓塞都會建議刺激腿部收縮來減少可能發生狀況。

而報告也提到，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常，包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血最多。黃建霈說，腦部異常大部分發生於懷孕或生產過程，缺氧與搶救速度及嚴重度密切相關，也有部分是在懷孕期間就已發生，出生後才被發現，屬於難以預防的情形。但若母親患有妊娠糖尿病、妊娠毒血症等高風險疾病，也會有增加生產危險度的可能。

不過2023年台灣每10萬名活產的孕產婦死亡率約12人，高於日本的3.6人，也略高於南韓的10人。黃建霈說明，台灣生的少因此基層診所會留住產婦，但到發生危險再轉院其實有點來不及，國家應該鼓勵轉診，並適當配套。加上東部或偏鄉許多產科關門，要到很遠的地方產檢，不方便也會增加風險，還有很多部分需要改善，「希望能像棒球一樣追上日本拿到好成績」。

黃建霈呼籲，鼓勵在健康的情況下早點生產，盡量不要等到年紀大再生，風險真的會相對較高。