周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」 低溫下探12度

中央社／ 台北24日電
氣象署表示，明（25）日大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
氣象署表示，明天大台北地區可能有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度較今天回升；27至28日東北季風增強，低溫下探12度；29至30日溫度回升，但31日東北季風再增強，天氣轉涼。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，明天風場漸轉為東南風，北部上半天雨量稍多、下半天漸減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島都有不定時局部短暫雨，大台北地區及西半部山區也可能有零星短暫雨。

至於溫度部分，將較今天稍回升。林定宜說，預估西半部及宜蘭、花蓮低溫約13至17度，中南部約18度；北部及東半部高溫約21至24度，中南部高溫26度。

林定宜說，明天如果溫度及水氣條件配合，高度3000公尺以上高山有零星降雪機會，提醒民眾停車、用路及登山要注意路況安全。

至於下週天氣，林定宜表示，26日轉偏南風、水氣減少，各地天氣多雲到晴；27至28日鋒面通過、東北季風增強，可能逼近大陸冷氣團等級，以28日影響最大，北部低溫下探12度，大台北地區約15度，中部溫度約13至23度，南部則16至26度。

林定宜並表示，除了鋒面通過，這兩天受華南雲系東移影響，雨量較多，中部以北及東北部地區會有局部短暫雨，花東及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

林定宜說，29日冷空氣雖減弱，白天溫度較回升，但清晨受輻射冷卻影響，各地早晚較冷，但水氣減少，為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫雨；30日天氣不錯、水氣少，僅東半部地區和恆春半島有局部短暫雨。

不過，林定宜表示，31日又將有一波鋒面通過，北部、東北部將轉涼，北部、東半部地區也會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

