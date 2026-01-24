快訊

象山捕獲野生霍諾德！爬山輕鬆到像夢遊 親吐延期爬101「真實內幕」

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

護理助理4／訓練機制、責任歸屬不明確 台護產憂病人安全

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協助量測體溫、更換病人管路等工作。圖為護理師工作示意。記者蘇健忠／攝影
新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協助量測體溫、更換病人管路等工作。圖為護理師工作示意。記者蘇健忠／攝影

新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協助量測體溫、更換病人管路等工作，盼抒解護理師工作壓力。不過，台灣護理產業工會（台護產）指出，草案中不同護理協助人力工作項目、職責區分不夠明確，也無明確訓練基準，恐危急病人安全。

根據衛福部所提草案內容說明，護理助理是由尚未取得護理執照的護理科系畢業生擔任，且未設有任職年限上限，目前規畫由醫院「自訓自用」，未提供經費補助，醫院可由「住院整合照護服務計畫」經費推動辦理，且醫院照服員、護理助理照顧病人時，都需要由護理師在旁監督。

台護產會員代表謝岱娜指出，草案中醫院照服員、實習護士、護理助理等工作項目劃分不夠明確且有所重疊，且任由各家醫院自行訓練，缺乏公訂版訓練標準，難以確保不同護理輔助人力，對臨床業務的認知與工作能力，恐危及病人安全。

另，草案未明訂監督責任，謝岱娜表示，若不幸發生臨床疏失，責任由護理師或護理助理承擔並不明確，台護產在衛福部舉行的說明會中已提出建言，衛福部應列出明確工作準則，病人病情穩定，符合一定標準時，才可由護理師指派特定任務由護理助理執行。

謝岱娜為和信醫院護理師，她表示，站在護理師立場，不僅認為醫院照服員、護理助理角色難以界定，導致臨床上管理困難，且草案將監督責任交由護理師，也就是在照顧病人之外，還要監督護理助理，反而增加額外負擔，未必真能減輕臨床工作量。

護理師 病人

延伸閱讀

護理助理1／醫院護理師占比下滑 衛福部擬讓未取得執照護理畢業生留任

護理助理2／搶護理人才 醫院樂見畢業生留任 提供溫書假助考取執照

中港澄清醫院醫療暴力…痛毆護理師致腦震盪 酒醉男遭拘提聲押獲准

急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

相關新聞

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

北捷昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止，此話到底是宣導或禁止，引發討論。綠營認為...

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

護理助理3／自嘲「考運不佳」她留任醫院邊做邊學 盼再戰國考取執照

護理師高考每年共舉辦3次考試，但通過率並不高，114年護理師國考通過率平均僅42.1%。護理學系畢業生花小姐，已在台北慈...

護理助理4／訓練機制、責任歸屬不明確 台護產憂病人安全

新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。