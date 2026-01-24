護理助理4／訓練機制、責任歸屬不明確 台護產憂病人安全

新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協助量測體溫、更換病人管路等工作，盼抒解護理師工作壓力。不過，台灣護理產業工會（台護產）指出，草案中不同護理協助人力工作項目、職責區分不夠明確，也無明確訓練基準，恐危急病人安全。

根據衛福部所提草案內容說明，護理助理是由尚未取得護理執照的護理科系畢業生擔任，且未設有任職年限上限，目前規畫由醫院「自訓自用」，未提供經費補助，醫院可由「住院整合照護服務計畫」經費推動辦理，且醫院照服員、護理助理照顧病人時，都需要由護理師在旁監督。

台護產會員代表謝岱娜指出，草案中醫院照服員、實習護士、護理助理等工作項目劃分不夠明確且有所重疊，且任由各家醫院自行訓練，缺乏公訂版訓練標準，難以確保不同護理輔助人力，對臨床業務的認知與工作能力，恐危及病人安全。

另，草案未明訂監督責任，謝岱娜表示，若不幸發生臨床疏失，責任由護理師或護理助理承擔並不明確，台護產在衛福部舉行的說明會中已提出建言，衛福部應列出明確工作準則，病人病情穩定，符合一定標準時，才可由護理師指派特定任務由護理助理執行。

謝岱娜為和信醫院護理師，她表示，站在護理師立場，不僅認為醫院照服員、護理助理角色難以界定，導致臨床上管理困難，且草案將監督責任交由護理師，也就是在照顧病人之外，還要監督護理助理，反而增加額外負擔，未必真能減輕臨床工作量。