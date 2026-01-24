護理助理3／自嘲「考運不佳」她留任醫院邊做邊學 盼再戰國考取執照

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
慈濟醫院護理助理花小姐（左），為患者細心清理鼻胃管，她畢業後留在醫院任職，力拚今年2月考過護理師執照。記者潘俊宏／攝影
護理師高考每年共舉辦3次考試，但通過率並不高，114年護理師國考通過率平均僅42.1%。護理學系畢業生花小姐，已在台北慈濟胃腸內科擔任護理助理第3年，她自嘲考運不佳，認為許多考題並非課本上說得清楚，待在臨床環境，跟著醫師、護理師學長姐學習臨床學理，有助考試準備，她將在今年2月再戰國考，盼考上執照回到醫院擔任護理師。

花小姐表示，她應屆畢業考完護理師國考後，就到台北慈濟醫院報到等待放榜，「當時沒想到會考不過」，雖未能一次考上執照，她仍選擇留任腸胃內科病房擔任護理助理，認為在職場所學，比看課本能學到的更多，且單位上學姐彼此互相支援，環境友善，讓她願意繼續留任，並在工作之餘拿歷屆國考題目複習，「學了四年護理，想趕快好上執照，回到醫院工作，也算給自己一個交代。」

台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳說，該院腸胃內科多為高齡病人，不少人高齡80歲以上，共病多、照顧複雜性高，花小姐平時在病房分擔護理師工作，如幫忙量測血壓、血糖，及更換鼻胃管等事項，同一病房也依衛福部住院整合照護計畫，聘用數名照服員，協助生活照顧，如翻身、上下床、擦澡等，不同類別人員共同協助，減輕護理師負擔。

一位不願具名的科大護理系學生表示，她畢業後以進入醫院任職為目標，希望接觸多元病人、疾病類型，且在醫院能獲得更完整臨床學習資源，累積專業能力，對職涯發展有所助益，為備戰國考，她已購買參考書籍，並自行安排讀書進度，配合學校衝刺班課程準備，若應屆未通過考試，將尋求擔任護理助理機會，盼充實學理同時，累積實務經驗，「下次考試就能事半功倍。」

亞東科技大學醫護暨管理學院院長、護理系主任周繡玲指出，護理師國考出題多為情境題，且部分應屆畢業卻沒能考上執照的護理師，仍有經濟需求，醫院以護理助理方式聘任，除能減輕護理師工作壓力，學校學習結合臨床實務，也有助學生盡快考上執照，且學生踏出校園後，學校督促力道難以企及，醫院提供合理工作量配套，讓學生沈浸臨床工作，又能準備考試，可形成雙贏局面。

慈濟醫院護理助理花小姐表示，她應屆畢業考完護理師國考後，就到台北慈濟醫院報到等待放榜，「當時沒想到會考不過」，雖未能一次考上執照，她仍選擇留任腸胃內科病房擔任護理助理，認為在職場所學，比看課本能學到的更多。記者潘俊宏／攝影
台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳說，該院腸胃內科多為高齡病人，不少人高齡80歲以上，共病多、照顧複雜性高，花小姐平時在病房分擔護理師工作，如幫忙量測血壓、血糖，及更換鼻胃管等事項。記者潘俊宏／攝影
