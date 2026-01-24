護理助理2／搶護理人才…醫院樂見畢業生留任 提供溫書假助考取執照

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為紓解醫院護理人力荒，衛福部研擬讓護理助理制度化，未考上執照的護理畢業生，可無限期擔任病房「護理助理」，執行量測體溫、管路護理等非侵入性護理工作。圖為護理師量測病人體溫。記者蘇健忠／攝影
為紓解醫院護理人力荒，衛福部研擬讓護理助理制度化，未考上執照的護理畢業生，可無限期擔任病房「護理助理」，執行量測體溫、管路護理等非侵入性護理工作。護理學系教師分析，護理學生以考取護理執照為目標，但並非人人都能一次考上，若產學界彼此合作，讓護理學生延續熱忱，有助留住護理人才。醫院管理者則提供溫書假、下班後輔導等，幫助考照盼護理人力回流任職。

亞東科技大學醫護暨管理學院院長、護理系主任周繡玲說，實務上願意邊工作、邊備考的護理畢業生並不多，若超過衛福部時限，仍未考取執照，需離開實習現場備考，恐對護理臨床業務逐漸生疏，回到臨床工作所需適應時間拉長，學界與醫院經營者應合作，提供協助考試誘因，讓護理畢業生留任護理助理，這對醫院將是利多，學生考上執照後，可順勢留任醫院擔任正職護理師

台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳說，護理科系學生畢業後，通常會先進入職場擔任實習護理師，由臨床教師陪同從事各項實習工作，一旦超過衛福部規定時限，畢業隔年9月還未考取執照，醫院又不予聘用，護理畢業生「只能退場」相當可惜，因此該院遇畢業生無法如期考上執照，均會詢問其意見，讓其留任單位，保持熱忱、持續學習，同時由院內前輩協助溫習功課，盼盡快考取執照。

新光醫院副院長洪子仁表示，護理人力珍貴，護理畢業生即使尚未考到執照，但仍經過完整感染控制等相關訓練，若有意願投入護理助理工作，對臨床現場具極大助益，該院已聘用數名護理畢業生擔任助理工作，不過人數不多，主因是多數未考取執照護理畢業生，會選擇專心準備考試，願意留在醫院者，院方提供每年6天溫書假，也安排資深前輩提供協助，作為護理人才多元培育的一環。

吳秋鳳說，院方對未考上執照的護理助理，提供彈性工作安排，每年7月、11月及2月護理師國考前，提供一定時間假期讓護理助理在家攻讀相關科目，如有補習等需求，也可彈性請假，平時個單位護理長，除在工作期間熱心陪伴，也會在下班後在會議室共同溫習功課，沈浸臨床環境，加上彈性溫習功課，近期該院已有一位護理助理，考上執照回到該院急診部擔任正職護理師。

