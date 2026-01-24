護理助理1／醫院護理師占比下滑 衛福部擬讓未取得執照護理畢業生留任

護理師公會全聯會公布最新「114年護理人力監測指標」，去年執業護理師人數再創新高，達20萬9548人，但醫院、診所護理人力分布比率，自110年發生「死亡交叉」後持續擴大，差距高達45.8%。第一線護理師反應，不少人在醫院待一個月就因不習慣高壓工作，轉戰診所。為留住有服務熱忱新血，衛福部研擬讓已畢業、未考取護理證書的護理畢業生，無限期在醫院擔任「護理助理」。

部分醫院目前已有聘任護理畢業生機制，先與護理畢業生簽約，讓其在醫院從事輔助護理師工作，同時準備護理國考，不過，此機制並未制度化，衛福部照護司副司長陳青梅說，醫院聘用實習護士，設有時間上限，最長可至畢業隔年9月，此後醫院若聘僱護理畢業生，目前只能視為照服員聘任，護理助理制度仍在搜集意見階段，目前先以增聘醫院照服員為優先政策。

衛福部提出「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書護理系畢業生擔任「護理助理」，工作項目與醫院照服員做出區隔，照服員只能取代家屬，協助病人身體清潔、進食、翻身等，護理助理則可為病人量測血壓、體溫，還能進行管路引流，如裝設鼻胃管、換尿管等事項，且與實習護士不同，護理助理職位無年限上限。

護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，醫院照服員僅接受約一百小時訓練，護理科系畢業生即使未能考到執照，也曾完成五專、四技或大學專業訓練，可從事比照服員更專業的工作，但絕不可涉及「護理人員法」規範僅可由護理師執行的臨床決策、主導護理計劃，因護理助理不計入護病比，過去多數醫院聘人意願不高，若能制度化、明訂工作項目，有助提升聘用比率。

亞東科技大學醫護暨管理學院院長、護理系主任周繡玲分析，過去護理系畢業生多認為待在醫院可學到更多臨床知識，也有職位晉升機會，如今基層診所、醫美診所薪資不比醫院差，且執業、行政工作負擔都比醫院小，吸引重視生活品質、彈性工作的年輕護理畢業生，針對有意願考取護理執照，回醫院任職的護理畢業生，醫院應盡量提供協助，幫助有熱忱者留任。

目前各家教學醫院，聘用未考取護理執照的畢業生，人數僅個位數。新光醫院副院長洪子仁說，為網羅護理人才，該院與應屆護理畢業生簽約，以正職護理師5萬以上薪資聘用，讓畢業生先習慣臨床環境，多數學生都在第一輪考試取得護理師執照，若無法取得者，可依衛福部規定持續擔任實習護理師至隔年9月，若還是無法取得執照，才會調降薪資，改以助理員身分聘用，薪資為4萬元上下。