生產事故救濟金額創7年新低 產婦死亡「羊水栓塞」是主因

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3年反轉下降。本報資料照片
衛福部今公布生產事故救濟報告，結果分析發現2016至2024年經核定救濟案件數，其中2024年迎來7年新低點，首見連續3年反轉下降。本報資料照片

衛福部今公布最新生產事故救濟核定案件數，自2016年至2024年，前年的核定救濟數為260件，救濟總金額為1.6億多元，為七年來的新低點。分析救濟案件原因，因「死胎」核定的案件最多，因「產婦死亡」核定的金額最高；衛福部分析，前年核定案件數降低，除了與少子化有關，另也可能是政策轉為「事前預防」的策略奏效。

衛福部自2016年起推動「生產事故救濟條例」，截至前年為止，一共核予救濟2308件，救濟金額超過14.5億元，整體生產事故案件數，從2022年的297件救濟金額為2億130億元、2024年的300件救濟金額為1億8120萬元、2024年260件救濟金額為1億6700萬元，首見連續3年反轉下降。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，案件量下降少子化是可能原因之一，不過分析數據可以看出，生產安全度提升也是可能原因，4年前起主要政策方向由「事後補償」逐步轉型為「事前預防」。

報告數據分析，產婦死亡及中度以上身心障礙案件以羊水栓塞為主因，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常，包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血最多。

劉越萍說，針對產婦死亡原因推動包含產後大出血組合式照護模式，如醫院之間可以針對大出血互相合作幫忙供血、預防產後靜脈栓塞及肺栓塞之救命繩計畫等照護措施，例如穿著彈性襪等減少風險。因此近年來孕產婦因產後大出血、血管栓塞或肺栓塞而導致死亡案件有下降趨勢。

劉越萍表示，衛福部也跟產科、兒科等醫學會合作，收集相關資料，了解如何讓事件發生後的後遺症可以降低，透過科學證據來了解如何改善。

面對高齡生產趨勢，衛福部除鼓勵大家及早進行生育計畫，適齡生產之外，也強調未來政策不僅要聚焦於孕產期風險控管，更要從三大方向全面推動，包含提升周產期照護品質，持續優化醫療流程與專業訓練；支持事故家庭提供更完整的心理、社會與法律扶助；建構社會信任讓醫療與家庭攜手，形成安全且有溫度的環境。

