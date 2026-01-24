快訊

象山捕獲野生霍諾德！爬山輕鬆到像夢遊 親吐延期爬101「真實內幕」

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

過去22年僅1例…球黴菌症短短3年暴增12例 與半導體赴美高度重疊

中央社／ 台北24日電
球黴菌症過去是台灣罕見的境外移入疾病，台大醫院研究指出，2022至2024年突暴增12例，其中8人與半導體產業有關。示意圖／ingimage
球黴菌症過去是台灣罕見的境外移入疾病，台大醫院研究指出，2022至2024年突暴增12例，其中8人與半導體產業有關。示意圖／ingimage

黴菌症過去是台灣罕見的境外移入疾病，台大醫院研究指出，2022至2024年突暴增12例，其中8人與半導體產業有關，和台灣半導體產業赴美設廠地點、時間高度重疊，提醒留意風險。

球黴菌症（Coccidioidomycosis，又稱Valley Fever）為美國西南部、墨西哥、中南美洲山谷及沙漠地區常見的肺部流行病，亞洲並非球黴菌症流行地區。

在台灣，肺球黴菌症屬境外移入疾病，以往病例相當罕見。但台大醫院1月8日在台灣醫誌（JFMA）發表的研究指出，國內2000至2021年間僅有1例球黴菌症，在2022至2024年短短時間內，病例數暴增12例。

研究顯示，歷年13名患者均曾到過美國亞利桑那州或加州，其中有8人與半導體產業有關，包括外派工程師、配偶等，8人皆為青壯年族群，最高齡56歲，最年輕僅28歲。

台大小兒科特聘教授黃立民今天接受媒體電訪說明，球黴菌感染有很強的地域性，近年因晶片關係，台灣、美國的來往比較多，若前往流行地區，應盡量減少在野外的時間，避免接觸到泥土。

黃立民表示，球黴菌症的發病率很低，屬於弱的黴菌，如果吸入肺部的量不是特別多，免疫系統不錯，就不容易發病，很多在美國南部暴露過的人都沒有發病。

不過，黃立民提醒，球黴菌症沒有一定的潛伏期，發病時間很難說，而正在化療的人，或是吃免疫抑制藥品、有病毒感染者，都比較有風險，發病時一定要戴口罩，盡速就醫。

根據衛生福利部疾病管制署官網，球黴菌症主要在乾旱或半乾旱地區流行，流行區包括美國西南部、墨西哥、中南美洲等沙漠或類沙漠地區，主要透過吸入含球黴菌節生孢子的塵土而受到感染，不會經由人傳人或動物傳人而傳染。

黴菌 美國 台大醫院

延伸閱讀

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達零下45度

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

別把塑膠袋掛進衣櫃！衣櫥3個使用習慣最傷衣服，還讓衣服越放越臭

相關新聞

喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，...

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

北捷昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止，此話到底是宣導或禁止，引發討論。綠營認為...

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明...

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

護理助理3／自嘲「考運不佳」她留任醫院邊做邊學 盼再戰國考取執照

護理師高考每年共舉辦3次考試，但通過率並不高，114年護理師國考通過率平均僅42.1%。護理學系畢業生花小姐，已在台北慈...

護理助理4／訓練機制、責任歸屬不明確 台護產憂病人安全

新冠疫情後護理人力吃緊，衛福部規畫「住院照護人力分級制度」草案，擬讓尚未取得護理證書的護理系畢業生，擔任「護理助理」，協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。