台東鳳梨釋迦外銷受阻 農糧署：推海外拓銷獎勵

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中國大陸提高鳳梨釋迦進口關稅至20％，再加增值稅9%，導致台東鳳梨釋迦外銷受阻。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影
中國大陸提高鳳梨釋迦進口關稅至20％，再加增值稅9%，導致台東鳳梨釋迦外銷受阻。農業部農糧署今表示，已規畫海外拓銷獎勵，補助行銷國際新興高端市場海（空）運3-70元/公斤及相關附加獎勵，同時依據產地產銷情況，規畫啟動「擴大內需」、「多元加工」及「結構調整」等產銷穩定措施。

台東鳳梨釋迦正值採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探考驗。立委莊瑞雄、陳瑩要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境，針對國內產銷調節與海外銷售兩端，立即啟動產銷調節平衡措施，以具體行動穩定產銷秩序與價格。

農糧署說明，本年期鳳梨釋迦全台收穫面積2454公頃，台東縣占99％，預估產量為1萬2761公噸。受到去年楊柳颱風影響，今年期11至12月早期果量少，目前採收進度約2成，導致外銷啟動時間延後，且產期集中在1月下旬至2月下旬採收。

面對即將的採收高峰，農糧署說，去年12月17日已邀集農業部國際司及試驗改良場、產地農民團體、加工廠及通路商等單位，研訂產銷穩定措施，包括擴大內需，已有多家農民團體與超商量販通路合作、啟動企業團購；加工方面，輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，擴大我迦產品外銷；持續推動轉作及品種更新；外銷方面，呼籲業者避免過度仰賴單一市場，並配合海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，開拓多元高端國家市場。

農糧署說明，每年12月到翌年4月正是鳳梨釋迦產季，呼籲請國人與機關企業，無論是春節送禮或自家享用，可透過超市、超商、量販通路、臺灣優果鮮販企業團購平台農良直賣所等多元通路採購。農糧署也預計於2月9日至12日在台北希望廣場舉辦年節展售。

鳳梨釋迦 農糧署 台東

