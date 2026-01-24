健康台灣深耕論壇今巡迴新北 談政府5年投入489億元推動醫療永續

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「健康台灣深耕論壇巡迴」新北場今在輔大醫院舉辦座談會，賴清德總統也前往致詞。記者陳正興／攝影

政府推動「健康台灣」國政願景，「健康台灣深耕論壇巡迴」新北場今在輔大醫院舉辦座談會，包括衛生福利部、健保署、新北醫師公會等近200位醫界與相關領域人士參與，賴清德總統也致詞及分享從醫心得，現場與會者交流健康台灣深耕計畫的推動策略與實務經驗。

總統府健康台灣推動委員會副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻指出，健康台灣深耕計畫是賴清德總統「國家希望工程」的重要政策支柱，以5年489億元為推動引擎，聚焦優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續4大面向，第一階段全國申請通過率達65%，顯示醫界高度認同與積極參與。

衛生福利部部長石崇良在論壇中以「韌性永續、健康台灣」為題，說明社會環境變遷帶來高齡化的健康照護挑戰，需透過強化醫療韌性、藥物韌性及社會韌性來建構敏捷、韌性之健康照護體系，他也提到，高齡長者100個有6成7有高血壓，三高一年要花1700億元，高於癌症支出，也反映在平均餘命上，未來不只要餘命延長，更要把不健康餘命降低，把預算放在對的地方。

中央健康保險署署長陳亮妤在簡報中指出，健保制度的永續發展，須同步兼顧財務穩定與人力支持。她提到，總額協商23年來首度達成成長率5.5%的共識，展現政府改善醫療環境的決心，且健保115年第1季將挹注2.6億元調升兒童相關支付標準，提升兒童醫療品質。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，輔大醫院長期深耕社區、守護民眾健康，期望透過論壇平台，促進政策與實務的對話交流，凝聚醫界共識，攜手打造更完善的區域醫療照護網絡，醫院已獲核健康台灣深耕計畫補助，從優化醫療工作條件、人才培育、智慧醫療發展及善盡社會責任等面向推進。

