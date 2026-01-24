喊話醫院、診所應替醫護人員加薪 賴總統：否則怎麼找得到人

台美關稅談判已落幕，賴清德總統今午出席輔大醫院「健康台灣深耕論壇」致詞時表示，現在台灣的新局已經打開，對等關稅已經談完，不管美國政府及國會都對台灣有很強勁的支持，包括國防、國安等各面向，後續只要台灣團結合作，大家一定可愈走愈遠，愈走愈好。

健康台灣深耕論壇巡迴新北場今在輔大醫院舉辦，賴清德今受邀前往與醫界對談，面對滿場都是醫界人士，他表示自己非常羨慕大家，因他從小就想當醫師，學醫過程並不順利，後來在成大完成醫學訓練，他在台南民主聖地為了理想棄醫從政，他知道醫療工作很辛苦，並對在場學長學弟們表示「只要你們想到有一個人當了總統但還很羨慕你們」。

賴清德說，醫師是非常神聖的工作，可幫助病人解決痛苦保護健康，他從政後感受很深，感謝台灣醫界在社會建立典範，防疫時醫界都站在第一線，防疫視同作戰，當戰爭來臨國軍保家衛國贏得勳章，防疫醫療人員的肩上也都值得配戴勳章。

他更指，現在政府有計畫去解決醫界面臨的問題，第一個要解決全民健保衍生的難題，現在醫院內、外、婦、兒科都招募不到人，政府要提特別計畫才勉強撐起，這一定要先解決要給資源，面對健保總額成長，應給予更多的經費，醫界講很久希望不應由健保支付須由公務支出的就趕緊做，去年拿了181億、今年199億元，讓健保總額用在醫療服務，健保才得以永續。

另外，相對以往寬裕的預算，可讓衛福部大膽進行改革，改善不同工不同酬狀況，有些較辛苦的開刀或治療計畫，點數要增加就該增加，診所要幫醫療從業人員加薪，因不加薪沒辦法留人，政府替國軍加薪，醫院或診所也應替護理人員、醫檢師等加薪，否則怎麼找得到人？如今台灣經濟進步，職業選擇增加，他父親那代只能做礦工，現在年輕人有很多工作的選擇。