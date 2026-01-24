快訊

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
北捷昨宣布將加嚴宣導進站「請勿使用行動電源」，若發現旅客使用，將委婉勸導並制止，此話到底是宣導或禁止，引發討論。綠營認為是禁止，藍營說是有禁止但不強制民眾不能用的訓示規定，白營點出當大家都在問是宣導還禁止，這個政策還有意義？

北捷說，目前國內外軌道同業對行動電源無使用規範，航空公司在飛行途中禁止使用行動電源，北捷呼籲交通部鐵道局正視此問題。也強調，這次是宣導性質，會透過閘門電視、月台電視及廣播加強宣導；車站人員巡視時，若發現旅客使用行動電源充電，將委婉勸導並予以制止。

如何解讀「委婉勸導並予以制止」？民進黨議員顏若芳認為是禁止，因為是勸導民眾不要使用。北捷宣導大家請勿使用，文字用法確實滿怪，實際來看，宣導的北捷的人員也會很為難，要是她的手機要沒電又有重要事情要聯絡，北捷要不要讓她用？

顏若芳質疑，北捷講得不清不楚，不只宣導期會多久，如果有人在使用，北捷會強制請對方收起來，還是勸導說車上不能使用？要是對方繼續使用，北捷下一步會怎麼樣？而且北捷如何知道民眾有無使用，要是放在包包裡，又看不到，恐變成「不要被你看到就好了。」

民眾黨議員陳宥丞直言，現在人民就不知道是宣導還禁止，車站人員也不知道是強制還輔導。如果乘客不聽，車站人員要怎麼辦，是否會請乘客下車、會有罰則？

「北捷不負責任、卸責」，陳宥丞說，當媒體、人民、捷運基層人員都在問到底是宣導還禁止時，這個政策還有意義？如果民眾的行動電源自燃爆炸，北捷就可卸責稱有說不可以用。要是照北捷標準，北市公運處要不要也在公車上禁止？政府超前部署是應該的，政策立意良善，但要有配套式的加強管理，不是沒有配套的一刀切地禁止。

國民黨議員詹為元直言是「訓示規定」，有禁止但不強制民眾不能用，他認為原因來自於沒法條規範捷運上不能使用行動電源，所以無法強制性規定。原本北捷希望以政令宣導方式，就跟宣導手扶梯兩邊都可站立一樣，但消息一出，大家就炸鍋了。

詹為元認為，既然非強制性規定，北捷也不用特別講，因為大家還是可以使用，結果變成夾在中間，裡外不是人。北捷若真的覺得行動電源有危險，不論全面禁止或部分禁止，都應該有明確的條文與罰則，並經內部審核、送議會備查。

北捷 議員 顏若芳 行動電源 陳宥丞

