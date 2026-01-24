與死神拔河極限挑戰 生產事故救濟件數創7年新低

快訊

中央社／ 台北24日電
孕婦示意照。圖／ingimage
據衛生福利部最新統計，2024年生產事故救濟件數降至260件，創7年新低；歷年死因主要為產後出血、羊水栓塞。衛福部強調，未來持續提升周產期照護品質等三方向推動政策。

衛福部今天公布最新生產事故救濟報告，相較於2021年至2023年間核予救濟件數，一路從284件、297件攀升到300件，2024年260件不僅是連續3年增加後又見反轉下降，更創下近7年來新低點。

生產是一場與死神拔河的極限挑戰，為確保產婦、胎兒及新生兒於生產過程發生事故能獲得及時救濟，減少醫療糾紛，醫病相安，衛福部2016年6月30日起推動「生產事故救濟條例」，截至2024年共核予救濟2308件，救濟金額超過新台幣14.5億元。

對於件數下降是否受少子化母數變少影響，衛福部醫事司長劉越萍告訴媒體，出生人口減少、母數縮小，案件數量下降「確實有可能」，但數據也在某種程度上反映出生產其實更安全。

她解釋，救濟件數取決於事故發生後的申請意願，而死亡率則是實質發生的統計；雖然出生數下降可能影響潛在案件量，但核心在於如何透過專業審查，從個案中找出可預防的風險因子。

因此，近年政策重點已從「事後補償」轉向「事前預防」。劉越萍說，包括強化周產期醫療網絡、加強產後大出血與栓塞風險控管，及與婦產科與兒科醫學會合作，透過個案回溯與專業審查，找出可改善之處，降低母嬰風險。

報告中分析歷年孕產婦死亡原因，前三大為產後大出血、血管栓塞或肺栓塞，及羊水栓塞。至於新生兒死亡與重大傷害，則多與腦部異常有關，包括缺氧缺血性腦病變與腦出血等。

劉越萍表示，針對產後大出血與血栓等高風險因素，衛福部已推動產後大出血整合照護模式，以及預防靜脈栓塞與肺栓塞的相關計畫。此外，在預防方面則與醫學會合作，推動高風險孕產婦提醒機制，並加強產後靜脈栓塞風險宣導，如避免久躺、穿著彈性襪等，從源頭降低事故發生機率。

「事件當然是不發生最好。」劉越萍強調，但不幸若發生，還是可以看如何減少後面的後遺症，能有更清楚的科學證據提供改善。

面對高齡生產趨勢，衛福部除了鼓勵大家及早進行生育計畫，適齡生產之外，也強調未來政策不僅要聚焦於孕產期風險控管，更要從3大方向全面推動：提升周產期照護品質、支持婦女與家庭、建構社會責任等方向努力。

風險 衛福部 死亡率 新生兒 孕婦 婦產科

