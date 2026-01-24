太平輪海難77周年追思紀念家屬泛淚 邱佩琳：盼記取歷史珍惜和平
基隆市文化觀光局今在太平輪紀念碑舉行「太平輪海難77周年紀念追思活動」，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，與罹難者家屬及各界代表共同獻花、默哀，向1949年海難中不幸罹難的乘客表達最深切的追思，盼透過追思儀式緬懷歷史、珍惜和平。
1949年1月27日，太平輪自上海航向基隆途中，於舟山群島附近海域發生船難，造成大量乘客不幸罹難，讓無數家庭承受難以抹去的傷痛。這起事件不僅是一場重大海難，更深深烙印在台灣社會與許多家庭的生命記憶之中，成為時代動盪下難以忘懷的一頁。
不少家屬談及過往在獻花時泛淚，太平輪相關紀錄電影，影片中呈現乘客為了追求生存與自由而登船的迫切心情，以及船難發生當下所面臨的恐懼與掙扎。
邱佩琳說，這段歷史讓人深刻感受到戰爭與動盪帶來的殘酷代價，也提醒後世更應珍惜和平的可貴。追思活動的意義，不只是回顧過往，更是在歷史中汲取教訓，期盼類似的悲劇不再重演，同時也提醒大家珍惜與親友相處的每一刻。
文化觀光局長江亭玫表示，太平輪紀念碑曾一度受限於空間條件，較難被大眾親近，但在家屬與社會各界多年努力下，逐步走進大眾的視野。如今紀念碑與紀念公園，已成為這段歷史被重新看見的重要場域。市府將持續與家屬攜手合作，妥善保存相關史蹟與記憶，讓太平輪的故事不再被距離與時間阻隔，而能被更多市民與年輕世代理解、記憶與珍視。
