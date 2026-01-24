小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

冬季正值蜜棗盛產，不少人聽到「棗子很甜」便卻步，擔心糖分過高或血糖飆升。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，棗子其實是少數能同時提供「高單位維生素C」與「高複雜纖維」的水果，可以養顏美容，但食用方式與份量須注意。

曾建銘指出，台灣改良蜜棗每100公克含有45至70毫克維生素C，一顆大棗（約150公克）即可超過成年人一天所需量，含量是蘋果的10至20倍，也是檸檬的兩倍。他形容，若蘋果是「醫生」，棗子就是「美容師兼免疫保鑣」。

然而，棗子也容易引起脹氣。原因包括含有山梨糖醇（Sorbitol），進入大腸後會被細菌快速發酵產生氣體；以及棗子皮薄但纖維韌性強，若咀嚼不完全，易造成腸道產氣。建銘提醒，一次吃太多或吃得太快，脹氣是常見現象。

此外，他也警告糖友注意「大小顆陷阱」。大顆蜜棗一顆約150克等於1份水果，小顆則兩顆約等於1份。若一次吃下4顆小棗，攝取的碳水量相當於一片「厚片吐司」，口感清爽卻會給胰臟帶來負擔。

曾建銘特別提醒，腎臟病患者、易脹氣或腸躁症患者，以及糖尿病患者，都應精算份量，避免空腹食用，並以細嚼慢嚥方式攝取。建議可切片食用，控制速度與份量，或當作下午茶點心取代甜點。

他總結，棗子是「水果界的維生素C膠囊」，正確食用能兼顧美容與健康，一天1至2顆小蜜棗即可，過量則可能造成脹氣及額外熱量。