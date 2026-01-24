快訊

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明天上午9時。圖為今天上午前來見證歷史時刻的民眾。記者季相儒／攝影
因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明天上午9時。圖為今天上午前來見證歷史時刻的民眾。記者季相儒／攝影

因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明天上午9時。根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，明天上午9時轉陰天，氣溫19度稍有寒意，相對溼度83%，偏東風；關鍵的降雨機率，從今天上午9時的80%至明天上午9時已大幅降至20%。

中央氣象署表示，今天東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，桃園以北地區、西半部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。

明天台灣東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區、西半部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。明天中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，明天上午9時轉陰天，氣溫19度稍有寒意，相對溼度83%，偏東風。圖／取自中央氣象署網站
根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，明天上午9時轉陰天，氣溫19度稍有寒意，相對溼度83%，偏東風。圖／取自中央氣象署網站
根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，降雨機率明天上午9時20%。圖／取自中央氣象署網站
根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，降雨機率明天上午9時20%。圖／取自中央氣象署網站

霍諾德 台北101

延伸閱讀

徒手攀岩台北101遇雨延期！霍諾德拍片親吐遺憾心情

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

逐漸回暖北東仍有雨這時才放晴 下周二變天鋒面+冷氣團再轉濕冷

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

相關新聞

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明...

霧煞煞...搭捷運可用行動電源？北捷今重申：勸導並「制止」

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，但許多人仍霧煞煞，不清楚到底是能不能用，國民黨議員詹為元經求證，...

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

寒假首日桃園機場清晨就塞爆，部分航空公司全球劃位系統出現異常，華航、長榮、國泰、星宇等航空公司皆受到影響，導致旅客報到、...

中午12時2分台東卑南規模3.8地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天中午12時2分，在台東縣政府西北西方11.4公里，位於台東縣卑南鄉，發生芮氏規模3...

行動電源起火免驚！專家教這招：在家丟馬桶、搭捷運備防火小物

台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。全國建築安全學會榮譽理事長...

新竹以北+東部今仍溼答答…明天轉晴回暖 下周二又變天

今天北台灣依舊溼答答，中央氣象署針對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今明兩天偏東風環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。