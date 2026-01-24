聽新聞
霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下
因台北市信義區上午短暫降雨，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101活動，延至明天上午9時。根據中央氣象署最新鄉鎮天氣預報資料，明天上午9時轉陰天，氣溫19度稍有寒意，相對溼度83%，偏東風；關鍵的降雨機率，從今天上午9時的80%至明天上午9時已大幅降至20%。
中央氣象署表示，今天東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，桃園以北地區、西半部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。
明天台灣東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區、西半部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。明天中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。
