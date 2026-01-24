臺東卑南鄉12:02發生規模3.8淺層地震 最大震度2級

2026年1月24日中午12時02分46秒，臺東縣卑南鄉發生一場規模3.8的淺層地震，震源深度約6.4公里。震央位於臺東縣政府西北西方約11.4公里處，是一次有感地震。最大震度測得為臺東縣臺東市2級，屬於輕微搖晃，周邊地區如屏東縣與花蓮縣亦有感受到1級搖晃。

最大震度2級地區:臺東縣

在臺東縣最大震度達2級，民眾普遍可感覺輕微搖晃，電燈及懸掛物可能輕微晃動。此級震度對居家結構無明顯影響，居民無需過度恐慌，但仍應留意地震隨時可能有餘震發生，保持警覺。

最大震度1級地區:屏東縣、花蓮縣

屏東縣及花蓮縣則觀測到1級微弱震感，僅在靜止狀態下部分民眾方有感覺，搖晃幅度輕微，對日常生活無重大影響。

本次地震屬於淺層地震，震度均未達3級，因而無須採取特別的震後防護措施。民眾可檢視周邊環境與家中物品穩固情況，並重申地震防護基本守則：地震時應保持鎮定，迅速採取「趴下、掩護、穩住」的保護行動，避開窗戶及危險物品。地震後請檢查居家水、電、瓦斯管線是否安全，並留意官方公告，確保個人安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）