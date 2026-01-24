霧煞煞...搭捷運可用行動電源？北捷今重申：勸導並「制止」

台北捷運公司昨宣布，將加嚴宣導進站「請勿使用」行動電源，但許多人仍霧煞煞，不清楚到底是能不能用，國民黨議員詹為元經求證，北捷稱「非要禁止民眾使用」。北捷今重申，這次是宣導性質，車站人員巡視若發現旅客使用行動電源充電，將委婉勸導並制止。

陳先生表示，昨天得知北捷要禁用行動電源後，搜尋相關報導和文章，仍不知道到底有沒有禁用，他直呼訊息紛亂。北捷稱「呼籲旅客進入捷運系統請勿使用行動電源」，但「呼籲」屬於非強制性、「請勿」是禁止，這樣乘客到底能不能用，文字遊戲搞得大家一團混亂，北捷要說清楚。

搭捷運常會使用行動電源的通勤族張先生認為，如果真的不能用，就把規定講清楚。北捷可以宣導，重申如果發生意外就要求償，但不要說呼籲「請勿使用」，否則捷運請勿飲食，北捷呼籲民眾請勿飲食，到底是可不可以飲食？

吳小姐直言，北捷呼籲卻有「出事要求償」的但書，此說法不妥，而是應該漸進式地向大眾宣導不要帶產品不佳的行動電源，而不是直接跟大家說後果自負。

北捷表示，目前國內外軌道同業，對行動電源無使用規範，航空公司在飛行途中禁止使用行動電源。北捷呼籲交通部鐵道局正視此問題，全世界47個comet國際地鐵聯盟會員，都沒有類似規範，北捷率先提出這樣的呼籲，希望旅客共同維護乘車安全。

北捷強調，這次是宣導性質，呼籲各位旅客能夠重視行動電源的安全性，進入到捷運系統，請勿使用行動電源並妥善保管。捷運站有提供租借行動電源的便利服務，後續會加註提醒，並透過閘門電視、月台電視及廣播加強宣導，車站人員巡視時，若發現旅客使用行動電源充電，將委婉勸導並予以制止。

北捷說，近3年共發生5件行動電源自燃冒煙事件，其中3件在列車內、2件在車站範圍內。1月16日板南線一案，當時未造成設備損壞，因此並未求償，但若像日本東京或大阪地鐵造成其他旅客受傷、停駛等實質公共危險情事，將會依法究辦並求償。