1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

加油不用急！下周汽油每公升調降0.1元、柴油不調整

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受到國際油價下降影響，國內下周油價從下周一（26日）0時起，汽油每公升調降0.1元、柴油則不調整，民眾可以不必急著加油。本報資料照片
受到國際油價下降影響，國內下周油價從下周一（26日）0時起，汽油每公升調降0.1元、柴油則不調整，民眾可以不必急著加油。

周一調整後的油價，92無鉛汽油每公升是27.1元、95無鉛汽油28.6元、98無鉛汽油30.6元，超級無鉛柴油仍維持25.7元。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

國內油價在連兩周調降後，因國際油價攀高影響，本周國內油價跟著大漲，汽油每公升調漲0.8元、柴油每公升調漲0.9元，是最近幾個月來難得的高漲幅，隨著國際油價下跌，下周一（26日）0時起，汽油每公升調降0.1元、柴油則不調整。

彰化市賴姓駕駛人說，這幾個月的油價，漲跌都不過在0.5元以內，感覺不明顯，都未特別去注意，以汽油漲到0.8元，加個50公升，相差就40元，就可以吃一顆平價肉圓，會趕去加油。

