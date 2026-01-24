行動電源起火免驚！專家教這招：在家丟馬桶、搭捷運備防火小物

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運昨天公布，日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。記者潘俊宏／攝影
台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。全國建築安全學會榮譽理事長高士峯也認為，勿在大眾運輸工具中使用行動電源，並建議民眾可準備防火包，把行動電源放進去，若起火就拿水往包裡灌。

高士峯指出，行動電源因隔離膜易受高溫分解及劣化，增加風險，如果燒起來，建議北捷在站內設置夾子，可直接夾至鐵桶，若沒有其他工具，就只好用乾粉滅火器。北捷的乾粉滅火器，可改成「蓄壓式」，按一下噴一下，避免使用「加壓式」，按一下就噴光，造成大量粉塵。

「最差的情況才使用乾粉滅火器」，高士峯說，像文湖線是小車廂，若使用滅火器，會造成大量的粉塵，恐造成粉塵傷害，屬下下策。

高士峯認為行動電源因是鋰電池，這幾年發現還不是很穩定，所以還是希望勿在搭乘像捷運、高鐵等大眾運輸中使用，才能把風險降至最低。他建議民眾，可以買一個可防火的包，把行動電源放在防火包中最安全；一旦燒起來，一旁有水，就往包裡灌，可以很快速地滅火，這是唯一可立即做的。

他建議北捷可以設置「鐵夾子」，行動電源一旦燒起來，民眾可以夾起往角落丟，或者是設置鐵桶放進去，再將水倒入滅火。

至於居家時行動電源起火，他建議民眾在家中準備一個「垃圾夾」當家裡的手機行動電源燒起來，只要夾起來丟到馬桶裡，或丟在家裡的洗手台，馬上沖水就可以滅火。

高士峯指出，因為行動電源不是「鋰金屬」，碰水不會燃燒，而且「鋰電池」，是一種聚合物，要靠大量的水來稀釋降溫。一般人以為行動電源是鋰，不能碰水，那是錯的，是「鋰金屬」不能碰水，鋰電池起火可以用大量的水來稀釋跟降溫。

北捷工作人員依消防專業指引進行行動電源滅火。記者邱書昱／攝影。報系資料照
北捷工作人員依消防專業指引進行行動電源滅火。記者邱書昱／攝影。報系資料照

